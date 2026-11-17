Carlos Alcaraz gewinnt sein Auftaktmatch bei den ATP Finals in Turin klar in zwei Sätzen. Der Spanier zeigt überragende Form und festigt seine Position in der Ivan-Lendl-Gruppe.

Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz hat die Erwartungen an seine Titelverteidigung bei den ATP Finals in Turin bereits in der Auftaktphase erfüllt. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien zeigte am ersten Turniertag eine beeindruckende Leistung, indem er den US-Amerikaner Frances Tiafoe im ersten Gruppenspiel seiner Gruppe mit 6:2 und 6:2 besiegt hat. Diese klare Niederlage für Tiafoe unterstreicht Alcarazs aktuelle überragende Form und sein hohes Selbstvertrauen.

Alcaraz siegt schnell in der Ivan-Lendl-Gruppe

Alcaraz erreichte diesen Sieg innerhalb von nur 69 Minuten Spielzeit und nutzte dabei seinen ersten Matchball. Durch diesen Erfolg feiert der 23-jährige Spanier seinen zehnten Sieg in Folge. Die Partie verlief für den Favoriten von Beginn an kontrolliert. Alcaraz nahm dem US-Amerikaner bereits zu Beginn des ersten Satzes bei einem Stand von 0:4 umgehend zwei Aufschlagspiele ab. Trotz der hohen Defizite erhielt Tiafoe von den Zuschauern in der Inalpi Arena aufmunternden Applaus, als er deutlich unterfordert wirkte.

Also read Tennis ATP Finals Turin: C. Alcaraz gegen F. Tiafoe - Liveticker - Gruppe Ivan Lendl

Medwedew bezwingt Cobolli nach hartem Kampf

Neben Alcarazs deutlicher Siegesserie gab es im zweiten Spiel der Ivan-Lendl-Gruppe ein spannendes Duell um die weitere Gruppenführung. Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medwedew aus Russland setzte sich durch eine starke Vorstellung gegen die italienische Hoffnung Flavio Cobolli durch. Medwedew gewann mit 7:6 (7:4) und 6:3. Mit diesem Sieg festigt der Russe seine Position in der Gruppe, nachdem er 2020 bereits die ATP Finals gewann und ein starkes Jahr mit vier Turniersiegen hinter sich bringt.

Regeneration und Formkurve im Fokus von Alcaraz

Die aktuelle Dominanz von Carlos Alcaraz ist umso bemerkenswerter, da er erst vor Kurzem eine viermonatige Verletzungspause wegen einer Handgelenkverletzung hinter sich hat. Im Frühherbst gab der Spanier eindrucksvoll sein Comeback auf der Tour. Seit seiner Rückkehr hat er an fünf Turnieren teilgenommen und dabei gleich drei Titel gewonnen. Diese rasche Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste demonstriert seine physikalische und mentale Widerstandsfähigkeit in hohem Maße.

Advertisement

Alcaraz priorisiert körperliche Erholung vor langer Spielzeit

Unmittelbar nach dem Sieg betonte Alcaraz die Bedeutung der kurzen Spielzeit für seine körperliche Verfassung. "So weniger Zeit man auf dem Platz verbringt, umso besser ist es für deinen Körper und die Regeneration", sagte der Spanier. Er zeigte sich glücklich über das schnelle Ergebnis. "Ich bin einfach nur glücklich, dass ich in zwei Sätzen gewonnen und dieses Level gezeigt habe", fügte er an. Diese Strategie dient der Optimierung seiner Kondition für die kommenden, möglicherweise härteren Runden des Turniers.

Ausblick: Gruppe und potenzielle Halbfinalgegner

Die Ivan-Lendl-Gruppe enthält neben Alcaraz und Tiafoe auch Daniil Medwedew und Flavio Cobolli als weitere Konkurrenten. Die Aufteilung der Gruppen bedeutet, dass sich die Wege der Top-Spieler nicht sofort kreuzen. Ein mit Spannung erwartetes Duell zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev könnte erst im Halbfinale stattfinden, sofern beide Spieler ihre Gruppenspiele erfolgreich überstehen. Bis dahin konzentriert sich Alcaraz auf die Sicherung der Gruppenphase und die Weiterführung seiner Siegesserie.