Der Favorit hat mit Deutschland-Bezwinger Großbritannien keine Probleme.

Große Bühne für Carlos Alcaraz und Co.: Das spanische Tennisteam fordert Titelverteidiger Italien im Finale des Davis Cups. Dank eines ungefährdeten Halbfinalerfolgs der Spanier über den Deutschland-Bezwinger Großbritannien kommt es am Sonntag zur Neuauflage des Vorjahres-Endspiels in Bologna.

Der Weltranglistenzehnte Rafael Jódar stellte im ersten Einzel des Tages die Weichen auf Sieg. Er schlug den tapfer kämpfenden, aber spielerisch limitierten Cameron Norrie mit 6:2, 7:5. Kurz darauf betrat der frischgebackene ATP-Finals-Gewinner Alcaraz die ausverkaufte Arena – der Topstar hatte mit Arthur Fery beim 6:2, 6:1 dann keine Mühe.

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„Es ist ein Privileg für mich, im Finale zu stehen. Wir haben hart gekämpft, um das zu erreichen“, sagte Alcaraz, der lediglich 72 Minuten auf dem Platz stand: „Es wird nicht einfach gegen Italien, aber der Sonntag wird ein toller, wichtiger Tag.