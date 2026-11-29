Der Spanier jagt mit seinem Team den Titel beim Davis Cup. Die Bedeutung ist für Alcaraz riesig.

Der Spanier jagt mit seinem Team den Titel beim Davis Cup. Die Bedeutung ist für Alcaraz riesig. Carlos Alcaraz hat in seiner noch jungen Karriere schon fast alle wichtigen Titel gewonnen – ein prestigeträchtiger Triumph für sein Heimatland fehlt dem Tennisstar aber noch.

Entsprechend elektrisiert geht der Spanier am Sonntag in das Finale des Davis Cups gegen Italien.

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„Es ist der letzte Tag der Saison und vermutlich einer der wichtigsten Tage meines Lebens“, stellte Alcaraz vor dem Duell mit dem Heimteam in Bologna klar. „Für mich war es immer ein Traum in dieser Position zu sein. Ich bin sehr stolz und sehr fokussiert“, betonte Alcaraz, der mit seinem Team im Halbfinale am Samstag locker den Deutschland-Bezwinger Großbritannien geschlagen hatte. Trotz der in der Tennisszene weit verbreiteten Kritik am Format ist der Nationenwettbewerb für Alcaraz eine besondere Herausforderung.