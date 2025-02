Aldi: Akku-Bohrschrauber von Brüder Mannesmann zum Schnäppchenpreis

Aldi bietet im Online-Shop einen leistungsstarken Akku-Bohrschrauber von Brüder Mannesmann in der ADAC-Edition zu einem unschlagbaren Preis an. Der M17692 überzeugt durch seine Ausstattung und eignet sich ideal für Heimwerkerprojekte.

Aldi bietet im Online-Shop derzeit ein besonders hochwertiges Modell von Brüder Mannesmann zum absoluten Schnäppchenpreis an. Der Akku-Bohrschrauber M17692 in der ADAC -Edition ist ein leistungsstarkes Werkzeug mit einem 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku, der eine lange Betriebszeit gewährleistet. Er verfügt über eine maximale Drehzahl von 1.400 U/min und ein Drehmoment von 35 Nm, was ihn zu einem zuverlässigen Partner für viele Arbeiten im Haushalt oder in der Werkstatt macht.

Mit dem 10-mm-Schnellspannfutter lassen sich Bits und Bohrer schnell und einfach wechseln. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine bessere Sicht auf der Arbeitsfläche. Der Akku-Bohrschrauber ist besonders komfortabel und ergonomisch gestaltet. Der gummierte Griff liegt angenehm in der Hand, und das geringe Gewicht von nur 2,6 kg erleichtert längere Arbeiten. Durch die zwei Geschwindigkeitseinstellungen kann die Geschwindigkeit präzise gesteuert und optimal an die jeweilige Aufgabe angepasst werden. Das Angebot bei Aldi bietet angesichts der Leistung und Ausstattung ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ihr einen zuverlässigen Bohrschrauber sucht, der euch in vielen Situationen unterstützen kann, solltet ihr das aktuelle Angebot bei Aldi unbedingt in Betracht ziehen





