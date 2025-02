Aldi-Angebot: Digitalisierung von Dias und Filmen für 149 Euro

Aldi bietet den Rollei Photo-Dia-Film-Scanner PDF-S 440 zum attraktiven Preis von 149 Euro an. Dieser Multiscanner ermöglicht die einfache Digitalisierung von Dia-, Negativfilm-Streifen sowie Einzelbildern, ohne Computer. Weitere Informationen zum Angebot und zum Scanner.

Aldi bietet im Online-Shop derzeit ein besonders günstiges Angebot für alle, die ihre alten Erinnerungen digitalisieren möchten. Der Rollei Photo-Dia-Film-Scanner PDF-S 440 ist statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro zum Sparpreis von 149 Euro erhältlich ( Angebot bei Aldi ansehen ). Beachten Sie bitte, dass noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro anfallen. Vergleichbare Modelle kosten mindestens 200 Euro, somit erhalten Sie hier einen erstklassigen Deal.

Der Rollei PDF-S 440 verspricht eine einfache und schnelle Digitalisierung von Dia- und Negativfilm-Streifen sowie Einzelbildern. Ein entscheidender Vorteil: Sie benötigen keinen Computer, um ihn zu nutzen. Mit seinem kleinen TFT-LCD-Farbmonitor können Sie das Scanergebnis direkt überprüfen. Zudem können die eingescannten Dateien sogar nachträglich über den Scanner bearbeitet werden. Der Multiscanner kann Fotos, Dias und Negative in Standardgrößen bis zu 13 mal 18 Zentimeter mit einer Auflösung von bis zu 1.800 dpi einscannen. Ausgestattet mit einer Auflösung von 10 Megapixeln sollte es für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend sein. Der Scanner ermöglicht das direkte Speichern der Bilder auf einer SD-Karte, was den Prozess der Digitalisierung weiter vereinfacht. Alternativ kann der Multiscanner auch über USB mit einem Computer, Tablet oder Smartphone verbunden werden. Im Lieferumfang des Multiscanners enthalten sind eine Halterung für Negative, eine Halterung für Dias, eine 4-in-1 Halterung für Visitenkarten und Fotos, ein USB-C-Kabel, das USB-Netzgerät und eine Bildbearbeitungssoftware.Der reduzierte Preis von 149 Euro macht den Rollei PDF-S 440 zu einem attraktiven Angebot für diejenigen, die ihre alten Fotos und Dias digitalisieren möchten. Verglichen mit anderen Scannern ähnlicher Leistungsfähigkeit bietet er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders wenn man bedenkt, dass viele vergleichbare Modelle oft deutlich teurer sind.





