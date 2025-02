Aldi bietet Xiaomi Redmi Watch 5 Lite zum Sparpreis an

Ab dem 16. Februar 2025 verkauft Aldi die Xiaomi Redmi Watch 5 Lite im Onlineshop für 42,99 Euro. Das Angebot gilt bereits jetzt und Amazon reagiert mit einem Preisabschlag ohne Versandkosten. Die Redmi Watch 5 Lite bietet eine Vielzahl an Funktionen, wie GPS, Herzfrequenzmesser und Blutsauerstoffmesser, und eine Laufzeit von bis zu 18 Tagen.

Bei Aldi bekommt ihr in regelmäßigen Abständen Smartwatch es im Angebot . Laut dem aktuellen Prospekt ist ab dem 16. Februar 2025 wieder eine Uhr im Angebot – dieses Mal von Xiaomi . Die Redmi Watch 5 Lite gibt es zum Sparpreis. Aldi verkauft Redmi Watch 5 Lite für 42,99 Euro. Wenn ihr keine teure Apple Watch kaufen wollt, dann könnte die Redmi Watch 5 Lite etwas für euch sein. Ab dem 16.

Februar 2025 bietet Aldi diese Smartwatch im Onlineshop zum Preis von 42,99 Euro an ( bei Aldi im Onlineshop anschauen ). Kurioserweise gilt das Angebot schon. Vermutlich auch deswegen hat Amazon bereits reagiert. Dort zahlt ihr keine Versandkosten und damit effektiv sogar etwas weniger Geld. Wieso das Angebot jetzt schon bei Aldi im Onlineshop gilt, ist nicht bekannt. Eigentlich sollte der reduzierte Preis erst zum Start der Aktion gelten , wie im Prospekt zu sehen: Ihr könnt bei der Xiaomi Redmi Watch 5 Lite aus zwei Farben wählen. Was taugt die Xiaomi Redmi Watch 5 Lite? Ihr bekommt mit der Redmi Watch 5 Lite von Xiaomi tatsächlich eine ziemlich gute Smartwatch für kleines Geld. Das chinesische Unternehmen setzt auf eine eigene Software, die über 150 Sportarten unterstützt und alle möglichen Funktionen bietet. Dadurch ist es auch möglich, dass die Laufzeit der Uhr bei bis zu 18 Tagen liegt. Es kommt aber immer darauf an, wie ihr die Smartwatch nutzt. Einschränkungen bei den Features müsst ihr dabei nicht fürchten. Ihr bekommt ein großes AMOLED-Display mit Always-On-Funktion, GPS für genaue Aufzeichnung beim Sport, einen Herzfrequenzmesser, Blutsauerstoffmesser, wasserdichte Eigenschaften bis 5 ATM und vieles mehr. Natürlich arbeitet die Uhr mit eurem Smartphone zusammen, sodass ihr beispielsweise auch Anrufe über die Smartwatch tätigen könnt. Insgesamt ein tolles Gesamtpaket, wenn ihr nicht viel Geld für eine solche Smartwatch ausgeben wollt





