Der erste US-Aldi im Untergeschoss des Times Square kombiniert deutsche Discounter-Preise mit amerikanischen Großpackungen. Ein Blick auf die Strategie, die Kosten und die lokale Resonanz bei New Yorkern.

Die Rolltreppe in den unteren Stockwerk des Aldi -Flagship-Stores in Manhattan ist bereits zum dritten Mal defekt. Zuerst fiel sie im Juni aus, kurz nach der offiziellen Eröffnung der Filiale. Ende Juli folgte der nächste Ausfall. Jetzt steht die Treppe erneut still. Dies ist ein ärgerlicher Start für einen Standort, der als Inbegriff der deutschen Discounterwelt am New York er Times Square gehandelt wird. Nur wenige Schritte trennen den Laden von den weltberühmteten Werbetafeln.

Struktur und Verfügbarkeit im Untergeschoss

Es handelt sich um den ersten Aldi-Supermarkt in einem Untergeschoss in den USA. Der Zugang erfolgt ursprünglich über die besagte Rolltreppe. Für erfahrene Kunden bedeutet der technische Defekt jedoch kein absolutes Problem. Wie aus Deutschland bekannt, stehen im Gang oft Wagen mit leeren Kartonboxen bereit. Diese dienen als Ersatz für die fehlenden Einkaufswagen.

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In den USA wird normalerweise eine Münze benötigt, um einen Wagen zu leihen. Die Internet-Community reagiert oft genervt auf diese Praxis. Vor Ort greifen Kunden einfach zu einer leeren Box. Dies ermöglicht den Einstieg in das Einkaufserlebnis ohne lange Wartezeiten an den Automaten.

Warenpräsentation und Eigenmarken-Strategie

Der Weg führt durch graue Supermarktflure. Das Gefühl ist vertraut, da das Prinzip dem deutschen Vorbild entspricht. Die Waren stehen in den Kartons, in denen sie auch geliefert wurden. Dies spart Arbeitszeit beim Einräumen und hält die Kosten niedrig. Der Discounter setzt auf wenige Produkte und minimiert damit seine Ausgaben.

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Fast neunzig Prozent der Produkte sind Eigenmarken. Dies wurde in einer Mitteilung zur Eröffnung der Filiale in der 42. Straße betont. Die Mitteilung wirbt explizit mit einer herausragenden Käseauswahl. Diese wird jedoch mit der Bedingung verbunden, dass die Flagge des Herkunftslandes auf der Packung abgebildet sein muss.

Beispiele für diese Internationalität sind Champagner-Cheddar aus Großbritannien, Parmesan aus Italien und Gruyère aus der Schweiz. Ein Stück dieser Spezialitäten kostet hier nur 6,49 Dollar. Das entspricht etwa 5,64 Euro. In anderen US-Supermärkten liegen die Preise bei 14,99 Dollar, also rund 13,03 Euro. Für den Kunden ist dies ein echtes Schnäppchen.

Zielgruppe und Demografie in Manhattan

Ein junger Mann im Anzug greift nach Burrata aus den USA. Der Preis beträgt 5,29 Dollar, was rund 4,60 Euro entspricht. Er sieht aus wie ein Investmentbanker. Mehr als hunderttausend Menschen arbeiten in der Nähe des Times Square. Der Mann wohne in der Nachbarschaft, sagt er. Dann eilt er weiter.

Auf einem der beliebtesten Touristenorte der Welt leben immer mehr Menschen. Rund um den Laden entstehen mehr als tausend neue Wohnungen in alten Bürotürmen. Allein im Gebäude direkt gegenüber sind es 160 Einheiten. Aldi selbst ist in einem Neubau untergebracht.

In diesem Neubau gibt es Studioapartments. Die Miete liegt bei ab 4000 Dollar pro Monat. Das sind rund 3480 Euro. Der Mietpreis ist typisch für Manhattan. Wer sich das leisten kann, müsste eigentlich nicht bei Aldi einkaufen. Andere geben ihr Gehalt für Wohnungen mit Rooftop-Pool aus.

Markenwahrnehmung und internationale Kunden

Laut einer YouGov-Umfrage ist Aldi bei Millennials und Generation X der beliebteste Supermarkt in den USA. Die Kette kam bereits 1976 in die Vereinigten Staaten. Der große Durchbruch gelang jedoch erst im vergangenen Jahrzehnt. Steigende Lebensmittelpreise haben zu diesem Erfolg beigetragen.

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Im Untergeschoss am Times Square steht eine Familie aus dem Bundesstaat Kansas. Sie besuchen New York und übernachten in einem Hotel in der Nähe. Sie wollen nur einen Snack kaufen. Vater Mark sagt, hier gäbe es die besten Preise.

Er nimmt eine Tüte Wavy Potato Chips aus dem Regal. Der Preis liegt bei 1,99 Dollar, was rund 1,73 Euro entspricht. Auch zu Hause kaufen sie bei Aldi ein. Der Standort des Discounter-Filiale ist daher weniger überraschend als folgerichtig. In der Umgebung sucht man Luxusmarken vergeblich.

Anpassung an US-Maße und Packungsgrößen

Je tiefer man in den Laden vordringt, desto amerikanischer wird Aldi. Kleine Preise stehen neben großen Packungen. Auf der Tüte Cashewkerne steht 30 OZ. Das entspricht 1 LB 14 OZ. Ein Pfund hat 16 Unzen. Die Gesamtmenge beträgt also ein Pfund und 14 Unzen.

Das sind exakt 850 Gramm. Der Preis für diese große Tüte liegt bei 10,49 Dollar. Das sind rund 9,12 Euro. Die Maßeinheiten wirken chaotisch. Man fragt sich, wie die USA zur Weltmacht werden konnten, ohne das metrische System zu übernehmen.

Wer die Maßeinheiten erfolgreich übersetzt, lernt, dass sich Großpackungen auszahlen. Die Kerne sind rund 17 Prozent billiger als in Deutschland. Selbst die aus Deutschland importierte Herbstliche Gemüsesuppe konnte sich der Amerikanisierung nicht entziehen. Nur echt mit Flagge auf der Dose, aber angepasst an den lokalen Markt.