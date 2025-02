Aldi Nord beendet Scan&Go-Test in den Niederlanden

Aldi Nord beendet den Test seiner Scan&Go-Bezahlmethode in den Niederlanden, da das Interesse der Kunden mangelhaft war. Der Discounter hatte Kunden die Möglichkeit gegeben, Waren bereits während des Einkaufs mit ihrem Smartphone zu scannen und zu bezahlen. Der Test zeigte jedoch, dass die Mehrheit der Kunden die traditionelle Kasse bevorzugt. Aldi Nord konzentriert sich nun auf Tests mit Self-Checkout-Kassen.

Verbraucher haben zunehmend die Möglichkeit, ihren Einkauf im Self-Checkout zu bezahlen. Die Automaten, an denen sie die Produkte selbst scannen und kontaktlos bezahlen können, sind mittlerweile in zahlreichen Läden, auch in Supermärkten und Discountern, vertreten. Händler experimentieren jedoch weiterhin mit verschiedenen Möglichkeiten, den Bezahlvorgang für ihre Kunden noch einfacher zu gestalten. Nicht alle Ideen erfreuen sich jedoch großer Beliebtheit.

Aldi Nord hat zum Beispiel in den Niederlanden die Scan&Go-Methode umfangreich getestet. Dieses Konzept wird es in deutsche Aldi-Filialen nicht geben, da die Kunden im deutschen Nachbarland es nicht besonders intensiv genutzt haben. Bei Scan&Go können Kunden bereits während des Einkaufs über die App des Discounters die Waren mit ihrem Smartphone scannen und direkt bezahlen. Um den Laden zu verlassen, muss man dann nur noch einen QR-Code scannen. Alternativ kann man aber auch nach dem Scannen der Produkte mit einem QR-Code an die Self-Checkout-Kasse gehen und dort mit Karte bezahlen. Das ist aber bald nicht mehr möglich. Zum 23. Februar beendet der Discounter seinen Test in den Niederlanden - und wird dabei belassen, berichtet die 'Lebensmittel Zeitung' (LZ). In den ersten fünf Filialen hat Aldi Nord den Service bereits beendet. Der Discounter begründet die Entscheidung mit dem mangelnden Interesse an dem Bezahlsystem. Der Test habe gezeigt, dass 'die überwiegende Mehrheit unserer Kunden in den Niederlanden es vorzieht, ihre Produkte an der Kasse zu bezahlen, anstatt sie mit ihrem Smartphone zu scannen', zitiert die LZ Aldi Nord. Mit dieser Erfahrung ist der Discounter nicht allein. Laut LZ hat Penny das Konzept Scan&Go in Deutschland vorübergehend genutzt und ist zu dem gleichen Ergebnis gekommen. 'Über die Zeit hat sich herausgestellt, dass nur eine vergleichsweise kleine und kaum wachsende Kundengruppe diese Zahlvariante genutzt hat', erklärt der Rewe-Discounter dem Blatt auf Anfrage. Aldi Nord will sich nun mehr auf Tests mit Self-Checkout-Kassen konzentrieren. In Deutschland hat er die Expresskassen erst vor kurzem in wenigen Filialen im Ruhrgebiet testweise aufgestellt. Bei Discounter-Schwester Aldi Süd laufen die Tests schon etwa ein Jahr länger





