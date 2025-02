Aldi Sonderangebot: 70-teiliger Werkstattwagen für 299 Euro

Aldi bietet aktuell einen 70-teiligen Werkstattwagen der Marke Scheppach zu einem unschlagbaren Preis an. Statt 689 Euro UVP kostet der Wagen inklusive aller Werkzeuge nur noch 299 Euro.

Suchen Sie nach einer praktischen Ergänzung für Ihre Werkstatt? Dann könnte dieses Sonderangebot von Aldi perfekt für Sie sein: Aktuell bietet Aldi einen Werkzeug wagen der Marke Scheppach , der mit zahlreichen nützlichen Werkzeug en ausgestattet ist, zu einem unschlagbaren Preis an. Wir haben die Einzelheiten genauer unter die Lupe genommen und erklären Ihnen, warum es sich lohnt, bei diesem Angebot zuzuschlagen. Ein Werkstattwagen ist im Grunde Ihr mobiles Hauptquartier für Werkzeug e.

Mit seinen Rollen ist er äußerst flexibel und kann an jedem beliebigen Ort genutzt werden. Das Modell „TW1100“ von Scheppach bietet viel Platz für eine umfangreiche Sammlung an Werkzeugen. Das enthaltene 70-teilige Werkzeugset sorgt dafür, dass Sie alles ordentlich sortiert und leicht zugänglich haben, was Sie für Ihre Projekte brauchen. Aktuell lockt Aldi mit einem unschlagbaren Angebot für das Modell: Statt 689 Euro UVP kostet der Werkstattwagen inklusive aller Werkzeuge nur noch 299 Euro (Angebot bei Aldi ansehen). Es kommen noch 45,90 Euro Versandkosten hinzu. Im Preisvergleich fallen mindestens 448 Euro für das Modell an, somit bekommen Sie hier einen sehr guten Deal.Dieser Wagen ist mit sieben vollständig ausziehbaren Schubladen ausgestattet und dient nicht nur als Aufbewahrungsort, sondern kommt auch mit einem umfangreichen Werkzeugset. Jede Schublade kann problemlos komplett herausgezogen und sicher verschlossen werden, sodass Ihr Werkzeug sicher gelagert und sofort einsatzbereit ist. Dank seiner Tragfähigkeit von 450 Kilogramm bietet der Wagen ausreichend Platz, um Ihr restliches Werkzeug mühelos zu verstauen. Mit seinen leichtgängigen Rädern verspricht er eine herausragende Flexibilität und ist jederzeit überall einsatzbereit. Die Sperrfunktion sorgt für einen standfesten und sicheren Halt beim Abstellen. Ein zentraler Verschluss gewährleistet, dass Ihre Werkzeuge sicher aufbewahrt sind, wenn Sie sie nicht benötigen. Trotz seines Gewichts von 66 Kilogramm garantiert die robuste Metallstruktur des Wagens gute Stabilität und Langlebigkeit. Ein weiteres Highlight ist die große Arbeitsplatte oben auf dem Wagen, die Ihnen zusätzlichen Platz zum Arbeiten und Abstellen von Materialien bietet. Sie können sie sogar als temporäre Werkbank nutzen, wenn Sie mal schnell etwas erledigen müssen. Das beigefügte Werkzeugset des Scheppach TW1000 erweist sich als echte Fundgrube für jeden Heimwerker-Fan: Es umfasst einen Metallhammer, zwölf Kombischlüssel, sechzehn Schraubenzieher, vier Sicherungszangen, einen Seitenschneider und eine Spitzzange. Darüber hinaus enthält es zwei umschaltbare Ratschen mit variablen Stecknussaufsätzen, Kreuzgelenkadapter, passende Verlängerungen, einen Satz Inbusschlüssel sowie zahlreiche Kabelschuhe und Crimpzangen. Diese breite Auswahl bietet vielfältige Aufbewahrungslösungen und sorgt dafür, dass jedes Werkzeug seinen eigenen Platz hat und stets griffbereit ist





