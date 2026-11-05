Aldi Talk führt Flex-Tarife für Smartphones ein mit Ratenzahlung

Aldi Talk bietet erstmals smartphones mit nachträglicher Flex-Tarif-Abrechnung an. Kunden wählen zwischen 150 GB für 19,99 Euro monatlich und 600 Euro Gerätepreis oder Finanzierung über 24 Monate.

Aldi Talk verändert seine Vertriebsstrategie für Mobiltelefone grundlegend, indem die Marke erstmals Smartphones nicht mehr ausschließlich mit Prepaid-Modellen koppelt. Stattdessen treten die neuen Flex-Tarif e in den Vordergrund, bei denen die Kommunikationskosten am Monatsende abgerechnet werden.

Diese Neuerung ermöglicht es Kunden, Gerätekäufe und Telekommunikationsdienste flexibler zu kombinieren, während der monatliche Kündigungsrecht des Tarifs erhalten bleibt.

Finanzierungsmodelle und Kostenstruktur

Also read Aldi Talk startet erstmals klassische Laufzeitverträge mit Smartphones

Kunden, die sich für einen Kauf auf Raten entscheiden, sehen sich einer monatlichen Rate von 25 Euro gegenüber, wenn sie das Gerät über einen Zeitraum von 24 Monaten finanzieren. Zusätzlich zu dieser Gerätefinanzierung fallen die Tarife für die Kommunikation an. Wer das Smartphone mit 150 GB Datenvolumen betreiben möchte, zahlt 19,99 Euro im Monat. Summiert man die Gerätekosten und den Tarif, beläuft sich die monatliche Gesamtbelastung auf 44,99 Euro.

Alternativ zur Ratenzahlung steht die sofortige Vollpayment-Option im Raum. Für diese Variante müssen Interessenten 600 Euro für das Smartphone auf einmal bezahlen. Nach der Zahlung der Gerätekosten entfällt nur noch die monatliche Gebühr für den gewählten Mobilfunktarif. Diese Option ist für alle relevant, die keine Bonitätsprüfung durchlaufen oder kurzfristig ihre Verbindlichkeiten tilgen möchten.

Technische Daten und Vertragskonditionen

Die angebotenen Flex-Tarife basieren auf dem Netz der Telefónica und garantieren Nutzern Zugriff auf 5G-Technologie. Die Geschwindigkeitslimits sind klar definiert: Im Download sind maximal 100 Mbit/s möglich, während der Upload auf 25 Mbit/s begrenzt ist. Beide Tarife beinhalten eine Flatrate für Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands. Ist das monatliche Datenvolumen erschöpft, drosselt das Netz die Geschwindigkeit auf maximal 64 kbit/s, was das Surfen stark verlangsamt, aber nicht unmöglich macht.

Ein entscheidender Unterschied zum klassischen Prepaid-Modell liegt in der Abrechnungsmethode. Kunden müssen kein Guthaben im Voraus aufladen, da die Kosten für den Flex-Tarif automatisch am Monatsende per Lastschrift oder PayPal eingezogen werden. Nicht verbrauchtes Datenvolumen verfällt am Ende der Vertragslaufzeit, was bedeutet, dass sich eine Ansparung von Daten nicht lohnt. Die Kündigung des Tarifs ist zum Ende jedes Kalendermonats möglich.

Kreditprüfung und Startkonditionen

Advertisement

Für die Auswahl der Ratenfinanzierung ist eine Überprüfung der Kreditwürdigkeit zwingend erforderlich. Aldi Talk bietet zum Start eine 0-Prozent-Finanzierung für Laufzeiten von 3, 6, 12 oder 24 Monaten an. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten betragen die insgesamt für das Smartphone zu zahlenden 600 Euro, wobei keine Zinsen hinzukommen. Nach der Kündigung des Tarifs müssen Kunden weiterhin nur die ausstehenden Geräteraten begleichen, falls das Gerät noch nicht vollständig abbezahlt ist.

Der Hardware-Lieferant für diese Aktion ist das Unternehmen Medion. Das spezielle Angebot gilt bis zum 31. Dezember 2026, jedoch nur solange der Lagerbestand reicht. Dieser Zeitrahmen gibt Käufern eine lange Planungsunsicherheit, setzt jedoch die physische Verfügbarkeit der Geräte voraus. Eine hohe Nachfrage könnte das Angebot vor dem Enddatum erschöpfen, weshalb frühes Handeln ratsam ist.

Marktpositionierung und Geräteauswahl

Ein Preisvergleich zeigt, dass die 600 Euro für das iPhone 16e als konkurrenzfähig im Markt angesehen werden können. Die Variante mit 128 GB Speicher ist in Online-Shops derzeit je nach Anbieter ab knapp 600 Euro erhältlich, wobei andere Angebote teurer liegen. Beim Samsung Galaxy S26 FE Enterprise Edition bewegt sich Aldi Talk ungefähr auf dem Marktniveau. Das Gerät ist im Online-Handel bereits ab rund 589 Euro verfügbar, was die Attraktivität des Bundles unterstreicht.

Es ist wichtig anzumerken, dass die normale Version des Samsung-Handys ohne den Enterprise-Zusatz teilweise deutlich günstiger angeboten wird. Diese Modelle sind jedoch nicht direkt mit dem Aldi Talk angebotenen Modell gleichzusetzen. Neu- und Bestandskunden können die neuen Smartphone-Tarif-Kombinationen buchen. Bestandskunden greifen dabei auf die Aldi-Talk-App zurück, während Neukunden beim Kauf ein Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben erhalten, um die Nutzung des neuen Flex-Tarifs zu erleichtern.