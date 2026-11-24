Aldi und Lidl senken ab dem 25. November den Preis für Markenbutter auf 99 Cent. Grund sind niedrigere Rohstoffkosten. Mehr Details zu den Preissenkungen hier.

Die magische Grenze von einem Euro für ein 250-Gramm-Päckchen Butter ist an diesem Mittwoch, dem 25. November, durchbrochen. Sowohl der Discountketten-Riese Aldi als auch der direkte Wettbewerber Lidl haben angekündigt, die Preise für ihre jeweiligen Markenbutter-Produkte bundesweit auf 99 Cent zu senken. Diese Entscheidung betrifft insbesondere die Produkte Milsani Deutsche Markenbutter bei Aldi und Milbona bei Lidl. Mit dieser Maßnahme ziehen die beiden Supermärkte den Preis um exakt 16 Cent im Vergleich zur Vorgabe von 1,15 Euro herunter.

Kernfaktoren der Preisreduzierung

Die explizite Senkung der Verkaufspreise bei Aldi und Lidl ist das direkte Ergebnis von gestiegenen Margen und gesunkenen Einkaufskosten entlang der gesamten Lieferkette. Beide Unternehmen verweisen in ihren aktuellen Pressemitteilungen auf eine signifikante Entspannung bei den Einkaufspreisen für Milchprodukte in den vergangenen Wochen. Während Aldi allgemeine rückläufige Tendenzen in der Logistik und Beschaffung hervorhebt, nennt Lidl explizit die deutlich gesunkenen Rohstoffpreise als ausschlaggebenden Faktor. Diese Kostenersparnisse werden direkt an die Endverbraucher weitergegeben, um die Wettbewerbsposition im hart umkämpften Lebensmitteleinzelhandel zu stärken.

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Die Kürzung entspricht einem Preisnachlass von knapp 14 Prozent gegenüber dem früheren Verkaufspreis. Für die Verbraucher bedeutet dies, dass das 250-Gramm-Päckchen Milbona bei Lidl nun zum gleichen Preis wie die 250-Gramm-Packung Milsani Deutsche Markenbutter bei Aldi verfügbar ist. Die Unternehmen betonen zudem, dass diese niedrigeren Preisstrukturen nicht als kurzfristige Aktion verstanden werden sollen, sondern dauerhaft gelten sollen. Dies signalisiert einen strukturellen Wandel in der Preisbildung für Grundnahrungsmittel in Deutschland.

Hintergründe und Marktlage

Die aktuelle Preisentwicklung steht im Kontext einer weitreichenden Entspannung auf dem europäischen Großmarkt für Butter. Laut Angaben des Fachmagazins "Agrarheute" sind die Preise im Großhandel in den letzten Monaten deutlich gesunken. Im November lag der durchschnittliche Butterpreis in der Europäischen Union rund 19 Prozent niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese makroökonomische Entwicklung bildet den notwendigen Hintergrund für die jüngsten Entscheidungen der Discount-Konzerne.

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Zusätzlich zu den sinkenden Preisen hat sich die Produktionslage verbessert. Es wurde in der letzten Zeit mehr Butter produziert, was zu einer Füllung der Lagerbestände geführt hat. Gut gefüllte Lager sind ein entscheidender Indikator für ein ausgeglichenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Diese Überschüsse an verfügbaren Waren üben weiterhin Druck auf die Händler aus, die Lagerbestände durch attraktive Preisaktionen abzubauen. Die Kombination aus niedrigeren Beschaffungspreisen und hoher Verfügbarkeit schafft die Voraussetzung für die aktuellen Rabatte.

Auswirkungen und folgende Maßnahmen

Die Preissenkungen beschränken sich nicht ausschließlich auf die klassische Butterpackung. Bei Aldi wird auch das Produkt Milsani Streichfein im 250-Gramm-Plastikbecher, sowohl in den Varianten gesalzen als auch ungesalzen, auf 99 Cent reduziert. Bei Lidl wird die Preiskorrektur breiter aufgestellt. Hier werden neben der herkömmlichen Butter auch vegane Alternativen wie Vemondo Better Vegan, gesalzenes und ungesalzenes Milbona-Mischstreichfett sowie regional angebotene Süßrahmbutter auf 99 Cent gesenkt. Eine Ausnahme bildet die Milbona-Weidebutter, die von 1,75 Euro auf 1,59 Euro reduziert wird. Dies zeigt, dass sich die Preiskorrektur auf verschiedene Produktsegmente im Kühlregal ausweitet.

Butter zählt im Lebensmittelhandel zu den sogenannten Eckpreisartikeln. Dies sind Produkte, deren Preise Verbraucher besonders gut kennen und an denen sie messen, wie günstig ein Händler insgesamt aufgestellt ist. Eine Senkung bei Butter signalisiert den Kunden daher oft, dass auch bei anderen Lebensmitteln Preisvorteile bestehen könnten. An den Kühlregalen der Supermärkte und Discounter zeichnet sich damit eine leichte, aber spürbare preisliche Entspannung ab. Diese Entwicklung dürfte die Kaufgewohnheiten der Konsumenten in der kommenden Zeit beeinflussen und den Wettbewerb im Discount-Segment weiter anheizen.