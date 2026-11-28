Wer im Winter oft kalte Hände hat, sollte einen Besuch bei Aldi einplanen.

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Ab dem 30. November lockt Aldi Süd mit einem überaus nützlichen Angebot für die Wintermonate. Der Discounter verkauft dann Handwärmer mit Powerbank für nur 9,99 Euro. Das Multitalent wird als praktisches Zweier-Set angeboten.

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Wer bei Aldi zuschlägt, erhält ein Gadget, das nicht nur kalte Hände zuverlässig aufwärmt, sondern nebenbei auch den Akku eures Smartphones oder anderer mobiler Begleiter mit neuer Energie versorgt. Das Set besteht aus zwei separaten Elementen. Ihr könnt diese entweder platzsparend zusammenstecken oder einzeln verwenden. Das erweist sich im Alltag als überaus flexibel, da sich so in jeder Jackentasche ein eigener Wärmer verstauen lässt.