Aldi warnt vor gefährlichen Gewinnspielen

Der Discounter warnt davor, dass Betrüger gezielt versuchen, an persönliche Daten zu kommen. Wer auf die falschen Versprechen hereinfällt, riskiert ernsthafte Konsequenzen.

Viele Aldi -Kunden träumen davon, beim Einkaufen kaum noch zahlen zu müssen. Genau mit solchen Versprechen locken derzeit angebliche Gewinnspiele . Doch dahinter steckt kein echtes Angebot, sondern eine gefährliche Masche.

Der Discounter warnt aktuell davor, dass Betrüger gezielt versuchen, an persönliche Daten zu kommen. Wer auf die falschen Versprechen hereinfällt, riskiert ernsthafte Konsequenzen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher werden häufiger mit gefälschten Gewinnaktionen kontaktiert. Das passiert per E-Mail oder sogar telefonisch.

Das Unternehmen stellt klar, dass diese Aktionen nichts mit laufenden Gewinnspielen zu tun haben. Auch am Telefon sollten keine sensiblen Angaben gemacht werden. Genau diese Daten wollen die Täter erbeuten. Mit den Informationen können sie Identitäten missbrauchen, neue Betrugsversuche starten oder die Daten weiterverkaufen.

Um sich vor solchen Betrügern zu schützen, empfiehlt Aldi, verdächtige Nachrichten nicht zu beantworten. Wenn man sich unsicher ist, kann man direkt beim Unternehmen nachfragen, indem man das Kontaktformular verwendet. So können Kunden direkt beim Unternehmen nachfragen und sich absichern. Es ist auch ratsam, die laufenden Aktionen auf der Website von Aldi zu überprüfen.

Wenn ein Gewinnspiel dort nicht aufgeführt ist, spricht vieles für einen Betrug





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aldi Gewinnspiele Betrug Persönliche Daten Verbraucher

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ernüchternde Fahrrad-Realität in der Großstadt: Der Zickzack-Kurs der Politik ist ein großes ÄrgernisAm neuen Fahrradweg entlang des Botanischen Gartens erfreuen sich viele Studierende und Uni-Angestellte. Per Dekret des Berliner Senats soll der aber bald verschwinden. Unsere Kolumnistin fragt sich, wo sie dann stattdessen radeln soll.

Read more »

Nahe Europa: Der einzige Ort der Welt, der kälter wird statt wärmerEin mysteriöser „Kältefleck” im Atlantik stellt Forscher vor ein Rätsel. Die Befürchtung: Der sogenannte „cold blob” könnte ein Anzeichen dafür sein, dass eine für Europa wichtige Wasserströmung bald ausfällt.

Read more »

Tourismusbehörde warnt Fans bei der WM: Der Fluch der Rocky-StatueEcuadors Fans kleiden „Rocky“ mit einem Trikot ein – und prompt gibt’s eine Niederlage. Die Fan-Geschichte zeigt: Das ist kein Einzelfall. Unter anderem Brasiliens Fans sind gewarnt.

Read more »

An Edel-Adresse: Aldi eröffnet neue Filiale – und verteilt GeschenkgutscheineAldi hat sich für seinen nächsten Standort eine der bekanntesten Adressen der Welt ausgesucht.

Read more »