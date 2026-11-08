Aleix García erwidert Kritik an Robert Andrich mit Tor beim Derby in Köln

Der Leverkusener Mittelfeldspieler Aleix García hat die Kritik von Robert Andrich und Fans nach der Europa-League-Pleite gegen Olympique Marseille mit einem Freistoßtor beim Derby-Sieg in Köln beantwortet. Ein Überblick zur Reaktion des 29-Jährigen und den Analysen von Trainer Carles Martínez.

Aleix García (29) hat nach heftiger Kritik eine beeindruckende Reaktion in der Bundesliga gezeigt. Der spanische Mittelfeldakteur von Bayer 04 Leverkusen traf beim Derby-Sieg gegen den 1. FC Köln (2:1) am Samstag per Freistoß. Dies geschah als direkte Antwort auf die Kritik von Mitspieler Robert Andrich (32) sowie Fans nach der Europa-League-Niederlage. Das Spiel endete am 26. Oktober 2024 mit einem verdienten Sieg der Werkself. García nutzte die Konfrontation als Motivation für eine herausragende Leistung.

Freistoß-Tor als direkte Erwiderung auf Vorwürfe

Sein erstes Saisontor in der Bundesliga markierte eine klare Abrechnung mit den negativen Nachrichten. Beim Spielstand von 2:1 für Leverkusen erzielte García den Treffer aus einer Distanz von 19 Metern. Der Ball flitzte mit einer Geschwindigkeit von 111 km/h ins Netz. Direkt im Anschluss an den Treffer feierte er seine Rückkehr in die Torschützenliste. Der Jubel war dabei nicht nur freudig, sondern auch provokativ. García lief mit ernster Miene zum Gästeblock und zeigte mit dem Finger auf die Anhänger von Bayer Leverkusen. Danach hielt er sich die rechte Hand ans Ohr und bewegte seine Finger, als würde er sprechen. Die Geste signalisierte klar die Botschaft: Was redet ihr da eigentlich?

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Konflikt mit Robert Andrich und Social-Media-Reaktionen

Die Spannungen vor dem Spiel hatten sich über Tage entwickelt. Robert Andrich (32) hatte im Trainingslager und danach öffentlich die Einstellung von Aleix García im Zweikampf infrage gestellt. Dies geschah unmittelbar nach der 0:1-Niederlage gegen Olympique Marseille am Donnerstag. Andrich kritisierte den 29-Jährigen für seinen mangelnden Einsatz vor dem Gegentor in der Europa League. Doch der Vorwurf traf García offenbar hart, wie seine Reaktionen zeigten. Nicht nur Andrich wandte sich gegen den Spanier, auch Fans in sozialen Medien übten scharfe Kritik. Auf Instagram kommentierten Nutzer Fragen wie: Wie wäre es mit besserem Verteidigen beim nächsten Mal? Und einige äußerten den Vorwurf, es sei peinlich, dass García immer wieder spielen dürfe. Interessanterweise markierte García einige dieser kritischen Kommentare mit einem Like. Dies unterstrich seine innere Haltung und seinen Frust vor dem Derby.

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Statistische Dominanz und Taktische Analyse

Im Spiel selbst demonstrierte Aleix García eine umfassende Dominanz im Mittelfeld. Über die vollen neunzig Minuten zeigte er eine konzentrierte Leistung, die alle Kritiker zum Schweigen brachte. Die Statistiken des Spielberichts belegen seine Exzellenz deutlich. García absolvierte mit Abstand die meisten Ballaktionen aller Spieler auf dem Platz, insgesamt 129 Aktionen. Zudem legte er 107 Pässe ab. Seine Präzision war dabei herausragend, da 96 Prozent seiner Pässe den Mannschaften erreichten. In direkten Zweikämpfen gewann er 67 Prozent seiner Duelle. Trainer Carles Martínez (42) lobte die Reaktion des Spaniers explizit. Im Interview mit DAZN erklärte der Trainer nach dem Spiel: Das Wichtigste ist, dass er gut reagiert hat und versteht, warum. Martínez betonte, dass García im Derby aggressiver war und entscheidende Zweikämpfe gewann. Eine spezifische Szene in der 26. Minute verdeutlichte dies. García grätschte im Duell mit Tom Krauß (25) den Ball ins Aus und unterband einen Kölner Angriff. Genau diesen Einsatz hatte er vor den Toren Marseilles verweigert. Martínez war mit der Entwicklung zufrieden und fügte hinzu: Aleix hat heute perfekt gespielt, genau wie ich es von ihm erwartet habe.

Klärung zwischen García und Andrich

Nach dem Spiel kam es zu einer Aussprache zwischen den Kontrahenten im Kader. Aleix García sprach nach dem Derby über den Konflikt mit Robert Andrich. Der Mittelfeldorganisator gab zu, dass er die ursprünglich geäußerten Gefühle oder Taten nicht wiederholen würde. Bei DAZN erklärte er klar: Ich hätte es nicht gemacht. Doch die angespannte Situation wurde direkt im Team geklärt. García bestätigte: Wir haben miteinander gesprochen, es ist geklärt. Diese Kommunikation scheint das Fundament für die aktuelle Leistung gewesen zu sein. Die Zusammenarbeit im Team steht wieder im Vordergrund. García nutzt die Kritik nicht nur als Motivation für individuelle Akte, sondern verbessert seine taktische Disziplin. Seine Reaktion auf den Ärger von Andrich zeigt Reife und Anpassungsfähigkeit. Damit hat der 29-Jährige nicht nur die eigene Karriere im Blick, sondern auch das Wohl der Mannschaft im Fokus.