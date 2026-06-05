Aleks Petrović gegen Chase DeMoore: Der große Kampf der Egos bei Misfits Boxing

Beim Wiegen und der Pressekonferenz zum Misfits Boxing Event liefern sich Aleks Petrović und Chase DeMoore einen explosiven Schlagabtausch voller Provokationen und Selbstvertrauen. Beide haben das Gewicht problemlos geschafft und bereiten sich auf den Hauptkampf vor, bei dem Wahrheit ans Licht kommen wird.

Wer sich jetzt keinen Fight Pass sichert, verpasst pures Reality-Gold! Das Wiegen und der letzte mentale Test vor dem internationalen Debütevent von Misfits Boxing sind abgeschlossen.

Im Mittelpunkt stand der mit Spannung erwartete Hauptkampf zwischen Aleks Petrović und Chase DeMoore, deren Feindschaft sich in den letzten Wochen auf Social Media entlud. Die Pressekonferenz brachte die beiden erstmals direkt zusammen und ließ keinen Zweifel aufkommen, dass dieser Kampf zurecht den Hauptkampf des Abends darstellt. Beide liefern nicht nur sportlich ein potentielles Spektakel, sondern sorgen auch mit typischen Reality-TV-Elementen für Unterhaltung.

Bei der Pressekonferenz demonstrierte DeMoore seine provokante Art, als er sein Namensschild zerknüllte und in Richtung Petrović warf. Petrović blieb gelassen und kündigte einen schnellen Sieg an. DeMoore konterte mit einer spitzen Bemerkung über Botox, worauf Petrović mit einer Gegenattacke auf die Respektlosigkeit seines Gegners reagierte und diesen beschuldigte, nur Content für OnlyFans produzieren zu wollen. Morgen werden alle Worte und psychologischen Spielchen im Ring entschieden, wenn es darum geht, wer seine Ankündigungen in Taten umsetzen kann





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