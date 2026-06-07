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Aleks Petrović und Chase DeMoor: Ein fairer Kampf, aber dennoch hart

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Aleks Petrović und Chase DeMoor: Ein fairer Kampf, aber dennoch hart
KampfAleks PetrovićChase Demoor
📆07/06/2026 02:34:00
📰BILD
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Ein Kampf, den die Zuschauer nicht vergessen werden lassen. Als Aleks Petrović (35) und Chase DeMoor (29) in den Ring stiegen, war die Halle vor Spannung und Begeisterung beben. Sechs Runden, je drei Minuten lang, ließen die Zuschauer nicht auf ihren To-Go-Bällen sitzen. Am Ende stand fest: Chase war an diesem Tag der bessere Kämpfer! Die beiden lieferten nicht nur im Vorfeld mit ihrem Social-Media-Beef ab, sondern ließen auch im Ring ihre Sticheleien folgen. Dass sie sich nach dem Kampf in die Arme nahmen, war ein überraschender Schritt. Beide zeigten Respekt und Verständnis füreinander. Ein fairer Kampf, der die Herzen aller Trash-TV-Fans höherschlagen ließ. Respekt für die beiden Sportsmänner!

Ein Kampf , den die Zuschauer nicht vergessen werden lassen. Als Aleks Petrović (35) und Chase DeMoor (29) in den Ring stiegen, war die Halle vor Spannung und Begeisterung beben.

Sechs Runden, je drei Minuten lang, ließen die Zuschauer nicht auf ihren To-Go-Bällen sitzen. Am Ende stand fest: Chase war an diesem Tag der bessere Kämpfer! Die beiden lieferten nicht nur im Vorfeld mit ihrem Social-Media-Beef ab, sondern ließen auch im Ring ihre Sticheleien folgen. Dass sie sich nach dem Kampf in die Arme nahmen, war ein überraschender Schritt.

Beide zeigten Respekt und Verständnis füreinander. Ein fairer Kampf, der die Herzen aller Trash-TV-Fans höherschlagen ließ. Respekt für die beiden Sportsmänner

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Kampf Aleks Petrović Chase Demoor Fame-Fighting-Duell Ostermann Arena Trash-TV-Fans Fairer Kampf

 

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