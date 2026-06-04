Aleks Petrović und Chase DeMoor liefern erneut Drama ab: Ferrari-Streit eskaliert vor der MMA-Runde

Die Hauptfigur des Abends ist der internationale MMA-Debüt von Fame Fighting, bei dem sich Aleks Petrović (35) und Chase DeMoor (29) in einem Schwergewicht-Schwergewicht-Cruisergewicht-Halbschwergewicht-Schwergewicht-Hauptkampf treffen. Vor dem Kampf liefern sich die beiden Reality-Stars jedoch bereits verbalen Schlagabtausch, was für Trash-TV-Fans ein absolutes Highlight sein wird.

Aleks Petrović (35, l. ) und Chase DeMoor (29) liefern auch nach der Pressekonferenz weiter ab – die nächste Provokation lässt nicht lange auf sich warten.

Die große Pressekonferenz vor dem internationalen Debüt von Fame Fighting ist gelaufen und eines ist jetzt schon klar: Der Hauptkampf wird nicht nur sportlich das Herzstück des Abends, sondern auch für Trash-TV-Fans ein absolutes Highlight. Schon Tage vor dem Fight liefern sich Aleks Petrović (35) und Chase DeMoor (29) genau das, was Reality-Fans lieben: Zoff, Provokationen und Drama ohne Pause. Diesmal dreht sich alles um den roten Ferrari von „Temptation Island VIP“-Star Aleks.

Ihr Zoff-Pulver für diesen Tag bereits verschossen haben. Schließlich lieferten sich die beiden vor den Kameras einen verbalen Schlagabtausch nach dem anderen. Doch falsch gedacht, danach ging es weiter! Die Antwort von Aleks ließ nicht lange auf sich warten.

Der Reality-Star konterte ebenfalls per Instagram, zeigte den Türgriff seines Ferraris und schoss zurück: „Dann müssen deine Eier aber echt klein sein.

“ Zum Glück müssen die beiden nicht mehr lange auf Instagram die Fäuste schwingen. Schon am 6. Juni steigen Aleks Petrović und Chase DeMoor in den Ring und können zeigen, was sie abseits ihres Social-Media-Schlagabtauschs wirklich draufhaben. Denn dann zählen keine Sprüche, keine Provokationen und keine Instagram-Storys mehr – sondern nur noch Leistung, Kondition und harte Treffer.

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