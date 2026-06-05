Aleks Petrovic: Vom Reality-Star zum Dauer-Skandal

Das Leben von Aleks Petrovic ist geprägt von Reality-Formaten, Beziehungsskandalen und Boxkämpfen. Nach dem Fremdgehen bei Temptation Island und der Trennung von Vanessa Nwattu sorgt er weiterhin für Aufsehen.

Aleks Petrovic ist ein Name, der in der deutschen Reality-TV-Szene für Aufsehen sorgt. Der gebürtige Maschinenbau- und Informatikstudent, der nebenbei eine Kfz-Werkstatt betrieb und bei BMW und DEKRA arbeitete, wurde erstmals einem breiten Publikum durch seine Teilnahme an Formaten wie Are You The One und Ex on the Beach bekannt.

Doch sein Privatleben sorgte immer wieder für Skandale. Besonders brisant: Während einer Beziehung mit Christina Dimitriou verliebte er sich bei Temptation Island VIP 2020 in die Verführerin Vanessa Nwattu und begann eine neue Partnerschaft, ohne die alte zu beenden. Dieser Treuebruch und das neue Liebesglück stießen bei den Zuschauern auf heftige Kritik. Das Paar wurde zu einem der umstrittensten in der Reality-Welt und versuchte sich 2023 im Sommerhaus der Stars zu beweisen, was jedoch negativ aufgenommen wurde.

Im Frühjahr 2025 startete Petrovic in der Amazon-Prime-Show The 50, schied aber in Folge 9 aus. Kurz darauf stellten er und Nwattu ihre Beziehung in der sechsten Staffel Temptation Island VIP erneut auf die Probe. Das Liebesexperiment scheiterte: Die beiden verließen die Show getrennt. Nwattu warf Petrovic häufige Aggressionen und emotionalen Missbrauch vor.

Während der Show sprach er negativ über sie und bespuckte Verführerinnen mit Sekt. Obwohl er Reue zeigte, löste Nwattu die Verlobung und beendete die Beziehung endgültig. Gerüchte kursierten, dass Petrovic eine neue Partnerin bei Couple Challenge kennengelernt habe, doch die Liaison endete in einer öffentlichen Schlammschlacht mit gegenseitigen Vorwürfen. Neben seinen Beziehungsskandalen ist Petrovic auch als Boxer aktiv.

Seit November 2023 tritt er bei Fame Fighting an: Nach einer Niederlage gegen Diogo Sangre besiegte er 2024 Chris Broy und 2025 Tobias Pietrek. Für 2026 ist ein weiterer Kampf geplant. Auch privat bleibt er präsent: Im Januar 2026 war er mit seinem Bruder Marko bei Couple Challenge zu sehen. In seiner Biografie Maskulin ohne Maske, deren Einleitung von einem bekannten Autor stammt, erklärt er, was ihn geprägt hat.

Trotz aller Kontroversen bleibt Petrovic eine feste Größe im deutschen Reality-TV, der immer wieder für Schlagzeilen sorgt





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