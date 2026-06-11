Aleksandar Pavlović verrät, was er über den ersten Gegner weiß

Der DFB-Star Aleksandar Pavlović hat den ersten Gegner der deutschen Mannschaft bereits genau studiert. Er sprach im Interview mit dem ZDF über die Stimmung im deutschen Quartier und über das Teamhotel. Pavlović zeigte sich überrascht, dass er das Land Curaçao bei der Auslosung nicht kannte und blickt mit Respekt auf den WM-Neuling. Zugleich verriet er, worauf sich die deutsche Mannschaft einstellen muss, wenn sie mit Curaçao antritt.

Der DFB-Star Aleksandar Pavlović (22) zeigte sich vor dem Auftakt voller Vorfreude und überraschte mit einer ehrlichen Aussage über den ersten Gegner. Der Bayern-Profi sprach im Interview mit dem ZDF zunächst über die Stimmung im deutschen Quartier.

"Ich freue mich darauf, dass es losgeht und wir haben alle Bock drauf," sagte Pavlović. Über das Teamhotel ergänzte er: "In unserem Quartier gibt es alles, was man braucht. Man wächst hier zusammen, aber es ist auch ein bisschen langweilig. Da haben sie sich aber auch was dabei gedacht.

" (Curaçao trifft Deutschland in Houston auf Curaçao. Der Karibikstaat mit rund 156.000 Einwohnern ist das kleinste Land, das jemals an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen hat.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aleksandar Pavlović Debüt Fußball-Weltmeisterschaft Curaçao Deutschland Houston Teamhotel Stimmung Kontern Respekt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mannschaft und Fans wie im Rausch: Alba Berlin zaubert sich gegen Bamberg ins FinaleNach zwei schwachen Auftritten waren die Zweifel an Albas mentaler Verfassung groß. In der ausverkauften Max-Schmeling-Halle geben die Berliner im Entscheidungsspiel eine denkwürdige Antwort.

Read more »

Kanzler erwartet „klaren Sieg“: So verfolgt Merz den WM-Auftakt der deutschen MannschaftBundeskanzler Friedrich Merz fordert einen deutlichen Sieg zum WM-Auftakt der deutschen Mannschaft gegen Curaçao. Während er das Spiel von zu Hause verfolgt, reist Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein zum zweiten Gruppenspiel nach Toronto.

Read more »

USA gegen Paraguay: WM-Auftakt für die US-Mannschaft als FavoritDie USA starten als Gastgeber in die WM 2026 und treffen in ihrem ersten Spiel auf Paraguay. Während die US-Amerikaner den zweiten K.o.-Sieg der Geschichte anstreben, kehren die Südamerikaner nach 14 Jahren zurück. Das Spiel wird exklusiv bei MagentaTV übertragen.

Read more »

Pavlovic über Nmecha: 'Tiki-Taka-Momente'Der Münchner bildet mit dem Dortmunder das neue Mittelfeld-Duo im Nationalteam. Das Zusammenspiel klappe 'sehr gut', sagt er.

Read more »