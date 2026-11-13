Aleksandar Pavlovic im Fokus: Klopps Vertrauen und der Weg zurück an die Spitze

Jürgen Klopp setzt voll auf Aleksandar Pavlovic. Nach der WM-Krise beweist der FC Bayern-Spieler wieder Klasse im deutschen Nationalteam und stärkt das Mittelfeld.

Die aktuelle Nationalelf -Saison beginnt mit einem klaren Bekenntnis des neuen Trainers Jürgen Klopp: Der Münchner Aleksandar Pavlovic genießt das volle Vertrauen der DFB-Elv. Dies zeigt sich deutlich beim Nations-League-Spiel in Serbien, wo Pavlovic eine besondere emotionale Verbindung zu seinem Gastland hat. Seine Mutter ist Deutsche und sein Vater Serbe, doch die fußballerische Heimat des 23-Jährigen ist eindeutig München. Dort ist er geboren und aufgewachsen und durchlief den gesamten Ausbildungsweg beim FC Bayern München.

Pavlovic lehnt Serbien trotz Versprechungen ab

Pavlovics Entscheidung für Deutschland fiel nicht leicht, obwohl das Herz des Abwehrspielers in zwei Richtungen schlägt. Im Frühjahr 2024 reiste eine Delegation der serbischen Fußballverbandes eigens nach München, um ihn für die Nationalmannschaft der weißen Adler zu gewinnen. Die Funktionäre machten ihm klare Versprechungen für die Zukunft im Team seines Vaterlandes. Doch Pavlovic lehnte ab, da er seine Entscheidung erst nach der Europameisterschaft treffen wollte. Stattdessen entschied er sich für die Nationalelf seines Geburtslandes.

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Diese Wahl führte zu heftiger Kritik in serbischen Boulevardmedien und Foren. Viele sahen sein Absagen als Beleidigung, obwohl er zuvor mit dem Team trainiert hatte. Der DFB sorgte für eine Geisterkulisse mit wenigen tausend Kindern und Begleitung, um wiederholte rassistische Ausschreitungen einheimischer Anhänger zu vermeiden. Ohne diese Sicherheitsvorkehrungen hätte Pavlovic wohl ein Pfeifkonzert über sich ergehen lassen müssen. Dennoch blieb der defensive Mittelfeldspieler seiner Linie treu und fokussierte sich auf seine Karriere in München.

Kritik während der EM und die WM-Krise

Trotz seiner Talente stand Pavlovic nach der EM unter Druck. Zunächst hatte er sich vor Turnierbeginn wegen einer Mandelentzündung vom Kader verabschiedet. Sein Debüt für Deutschland feierte er erst im September. Während der Europameisterschaft wirkte er jedoch überspielt und kraftlos. Er gewann kaum Zweikämpfe und leistete sich ungewohnt viele Abspielfehler. Der ran-Experte bemerkte, dass er definitiv unter seinem Niveau spielte und nicht so agierte, wie man ihn vom FC Bayern kannte.

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Auch der frühere Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm kritisierte die Leistungen scharf. Lahm nannte die Verluste unglaublich viele leichte Ballverluste und riet Bundestrainer Julian Nagelsmann vergeblich, Pavlovic auf die Bank zu setzen. Stattdessen stand der 17-malige Nationalspieler auch beim desaströsen K.o. gegen Paraguay in der Startelf. Nach einer erneut schwachen Leistung wurde er zum dritten Mal ausgewechselt. Diese Phase gilt als sein dunkelster Moment in der Nationalmannschaft.

Interesse von Manchester City und Bindung an Bayern

Die hohen Talente von Pavlovic blieben jedoch in Fachkreisen unbestritten. Manchester City sah ihn bereits als erklärten Wunschkandidaten als Nachfolger von Spaniens WM-Star. Doch der Mittelfeldspieler brauchte nur kurz Bedenkzeit, als das Interesse von City bekannt wurde. Er betonte, dass es eine Ehre sei, wenn ein Top-Klub wie City auf ihn zukomme. Gleichzeitig sei seine Entscheidung einfach, da er in München aufgewachsen sei. Seine Familie und seine Freunde wohnen dort, und etwas Schöneres gibt es für ihn nicht. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2029.

Klopps Vertrauen und die Rolle als Sechser

Jetzt kehrt die Freude zurück. Jürgen Klopp schwärmt in ähnlichen begeisterten Tönen von Pavlovic wie sein Vorgänger Nagelsmann. Intern ist zu hören, dass der Mittelfeldspieler von der fußballerischen Klasse her bislang der mit Abstand beste in der deutschen Auswahl ist. Die WM-Krise lag weniger an der Dauerbelastung der Monate zuvor im Verein, sondern an der fehlenden Unterstützung im defensiven Mittelfeld. Dies hat er beim überzeugenden 2:0 im Hinspiel gegen die Serben in der heimischen Allianz Arena erneut bewiesen. Dort spielte er in der bei Bayern ungewohnten Rolle als alleiniger Sechser und dominierte das Spiel klar.