Alem Begic gewinnt WBO-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht

Bekannt ist Alem Begic nicht als Boxer. Der Münchner vertritt sich selbst und hat nie einen namhaften Promoter oder einen Vertrag unterzeichnet. Begic wurde Weltmeister im Supermittelgewicht und hat zweistellig unterlegen. Begic hat seit langem trainiert und glaubt am eigenen Sieg. Begic sieht sich als Architekt und Immobilienökonom, der neben dem Beruf als Hobby Boxen betreibt.

Stellen Sie sich mal vor, Sie bezeichnen sich als ambitionierten Hobby-Athleten und bekommen plötzlich die Chance, Weltmeister zu werden! Diese Möglichkeit hat Alem Begic (39) am Samstag.

Der Architekt aus München ist Teil des gigantischen Box-Events, das vor den berühmten Pyramiden von Gizeh in Ägypten steigt. Begic, der als Nummer 4 des Weltverbandes WBO antritt, boxte im Co-Main-Event gegen den Engländer Hamzah Sheeraz (26) und gewann damit den WBO-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht. Begic, der sich in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt wie andere Supermittelgewichtler wie Sven Ottke, Arthur Abraham oder Graciano Rocchigiani gibt, setzt sein Selbstverständnis auf seine eigene Karriere.

Er sieht sich als Architekt und Immobilienökonom, der Boxen neben dem Beruf als Hobby betreibt. Begic hat bereits 84 Siege in 102 Kämpfen als Amateur und 28 Siege als professioneller Boxer, davon 22 durch K.o. , und hat den EM-Titel gewonnen. Während viele Experten Begic als klare Außenseiter sehen, der sich wahrscheinlich geschlagen geben wird, glaubt Begic selbst an einen Sieg..





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