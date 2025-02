Alena Gerber trauert um ihre Mutter

Model Alena Gerber verarbeitete den traurigen Verlust ihrer Mutter Dorothé, die im Alter von 64 Jahren an Organversagen starb. Das Model erreichte das Sterbebett ihrer Mutter nur fünf Minuten zu spät und ist schwer getroffen von dem tragischen Verlust.

Alena Gerber (35) verarbeitet gerade den Verlust ihres wichtigsten Menschen: ihrer Mutter Dorothé. Die 64-Jährige verstarb am 1. Februar an Organversagen, nachdem sie bereits längere Zeit gesundheitlich beeinträchtigt war. Besonders schwer für das Model ist, dass sie das Sterbebett ihrer Mutter nur fünf Minuten zu spät erreichte. Sie war aus Brasilien zurückgekehrt, wo sie eine Dokumentation zum Tierschutz gedreht hatte.

\'Ich bin um die ganze Welt gereist, dann habe ich mich um fünf Minuten verspätet. Das ist so tragisch und ganz schwer zu verarbeiten', erklärte sie gegenüber Bild. Die Beerdigung fand auf dem Waldfriedhof Nürtingen statt, wo sich Alena, begleitet von ihrem Ehemann Clemens Fritz, mit einer emotionalen Rede von ihrer Mutter verabschiedete. 'Ich werde es unbeschreiblich vermissen, Dich anrufen zu können, wenn Land unter ist. Und Du mich tröstest, wie eben nur eine Mama trösten kann', sagte sie dort. Neben persönlichen Worten fand Alena auch über Instagram Unterstützung. Prominente wie die Tänzerin Isabel Edvardsson (42) und Model-Kollegin Claudia Effenberg (59) drückten ihr online ihr Mitgefühl aus. In dieser schweren Zeit sei aber vor allem die Unterstützung ihres Mannes Clemens ein großer Trost für sie, betonte das Model. \Dorothé sei für Alena stets eine enge Vertraute und eine Quelle der Stärke gewesen, wie sie betonte. Für die aus Bremen stammende Alena, die mittlerweile auch in Hamburg lebt, würden die Erinnerungen an die Zeit mit ihrer Mutter eine große emotionale Lücke darstellen. Mit Sätzen wie 'Deine schöne Stimme wird mich nie wieder mit 'Hallo Schatz' begrüßen' beschrieb sie in der Trauerrede die tiefe Bindung, die die beiden teilten. Alena, die seit 2017 mit Clemens verheiratet ist, engagiert sich seit Jahren für Tierschutzprojekte und nimmt weltweit an Kampagnen teil. Nun liegt der Fokus auf der Trauerbewältigung, bei der das Model Unterstützung von ihrer Familie erhält





