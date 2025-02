Alessandra de Osmas Tochter feiert Geburtstag: Patentante Cleo von Oettingen-Spielberg verrät Details

Prinzessin Annes Ehemann Timothy Laurence ist zurück bei den royalen Pflichten, nachdem er sich im Juni 2023 verletzt hatte. Königin Mathilde von Belgien musste in Costa Rica notlanden, weil das Flugzeug einen Riss in der Windschutzscheibe hatte. Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip begrüßten ihr viertes Kind, Prinzessin Ines, und feiern die Gemeinsamkeiten der Kinder.

Die Royal-News aus aller Welt im GALA-Ticker: Alessandra de Osmas Tochter durfte sich über süßes Geschenk freuen +++ Prinzessin Annes Ehemann Timothy Laurence hat seine royalen Pflichten wieder aufgenommen +++ Königin Mathildes Flieger musste in Costa Rica notlanden.Alessandra de Osma, die Ehefrau von Christopher de Osma, machte im März 2024 auf Instagram öffentlich, dass sie wieder Mutter geworden war. Sie stellte ihren Followern ihre kleine Alexia, heute 1 Jahr alt, vor.

Seitdem sind private Fotos, auf denen auch ihre Sprösslinge zu sehen sind, in ihrem Instagram-Feed rar gesät. Dafür macht nun aber Alessandras enge Freundin Cleo von Oettingen-Spielberg, 37, eine Ausnahme. Die Schauspielerin teilte am 11. Februar ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem eine große und aufwendig verzierte Torte zu sehen war. 'Happy Birthday Alexia' stand in rosafarbener Zuckerschrift auf dem Backwerk, daneben war eine kleine lilafarbene Kerze in Form einer 1 zu sehen. 'Happy Birthday', kommentierte von Oettingen-Spielberg erneut dazu, 'ich bete dich an, mein geliebtes Patenkind.'Mit dem Schnappschuss verriet die 37-Jährige gleich mehrere Dinge: Bisher war nicht öffentlich bekannt, dass von Oettingen-Spielberg die Patentante der kleinen Alexia ist. Darüber hinaus hat Cleo vermutlich den genauen Geburtstag des Mädchens verraten: Sie veröffentlichte die Story am 11. Februar 2025. Alessandra de Osma machte Alexias Geburt am 3. März 2024 öffentlich und erwähnte damals, ihre Tochter sei drei Wochen alt. Eine genaue Angabe fehlt nach wie vor, aber der 11. Februar lag in diesem Jahr genau drei Wochen vor dem 3. März. Prinz Edward, 59, wird nach einem Sturz auf seinem Anwesen im Juni 2023 wieder mit einem Termin in der Öffentlichkeit gesehen. Edward hatte seine geplante Reise nach Südafrika aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen. Wie das britische Magazin 'Hello!' berichtete, soll sich der 69-Jährige auf dem Anwesen der Royals verletzt haben. Laut Medienberichten zufolge bestand der Verdacht auf einen Bänderriss. Jetzt zeigte sich der Vizegeneral erstmals wieder bei einem Termin.Annes Ehemann besuchte einen Wissenschafts- und Innovationspark in der Gemeinde Wroughton, die rund zwei Autostunden von London entfernt liegt. Die Veranstaltung erweckte kein großes Aufsehen, allerdings sorgen jetzt Fotos, die auf dem offiziellen X-Account der Wiltshire Lieutenancy geteilt wurden, für nachhallendes Interesse. Wie die Aufnahmen zeigen, war Timothy Laurence während des Events auf Krücken angewiesen. Trotz der Gehstütze schließen britische Zeitungen auf eine Genesung des 69-Jährigen: Dass Laurence seine Verpflichtungen so schnell wieder aufgenommen hat, sei ein gutes Zeichen. Auch dass der Palast keine Notwendigkeit darin sah, seine Verletzung zu erklären, kann als positiv gedeutet werden.Königin Mathilde von Belgien, 52, wohl mit einem Schrecken davongekommen. Die belgische Royal hält sich derzeit im Dienste der Krone für drei Tage in Costa Rica auf. Ihre Anreise verlief dabei alles andere als glatt. Wie unter anderem 'Hello' berichtet, wurde das Flugzeug, in dem sie saß, zu einer Notlandung gezwungen. Grund für die vorgezogene Landung war eine Notsituation. Wie sich herausstellte, hatte der Flieger mit Mathilde an Bord während des Fluges einen Riss in der Windschutzscheibe erlitten. So landete der Pilot die Maschine 15 Minuten früher als geplant. Der königliche Kommentator Wim Dehandschutter teilte den Bericht über Mathildes Flieger auf der Plattform X. 'Das Flugzeug mit der belgischen Königin Mathilde ist in Costa Rica mit einer kaputten Windschutzscheibe gelandet, laut diesem Bericht und den lokalen Medien', schreibt er zu zwei Aufnahmen, die das gesprungene Fenster zeigen. Eine beängstigende Situation, von der die Besatzung sowie Mathilde an Bord angeblich nichts mitbekommen haben soll. Eine KLM Royal Dutch Airlines Boeing 787-9 Dreamliner plane (PH-BHD) mit einer gesprungenen LH-Seitenscheibe landete am Sonntagnachmittag (9. Februar) auf Runway 07 mit Eile, nach einem 10:43-Stunden-Flug am Flughafen San José Juan Santamaria (SJO).Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip, 46, sind erneut Eltern geworden sind, sorgen nun witzige Details für Erheiterung. Denn die kleine Ines Marie Lilian Silvia, wie sie mit vollständigem Namen heißt, hat es ihren großen Brüdern gleichgetan. Mit, 8, Prinz Gabriel, 7, und Prinz Julian, 3, hat sie neben demselben Geburtsort eine viel überraschendere Gemeinsamkeit: Alle vier Kinder waren bei ihrer Geburt 49 Zentimeter groß. Beim Gewicht hat dann aber jedes Kind des Paares sein eigenes Ding gemacht. Ines war mit 3645 Gramm dabei am schwersten, gefolgt von Sofias Ältestem mit 3595 Gramm, Prinz Gabriel mit 3400 Gramm und Schlusslicht Prinz Julian mit 3220 Gramm.Wie bei jeder Geburt innerhalb einer Königsfamilie ändert sich auch immer die bisherige Thronfolge. Die Geburt von Prinzessin Ines, dem vierten Kind von Prinz Carl Philip, 45, und Prinzessin Sofia, 40, wirbelt die Reihenfolge ebenfalls durcheinander – zumindest ab Platz acht





