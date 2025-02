Alessandro Nesta kehrt als Trainer zum AC Monza zurück

Nach der Entlassung von Salvatore Bocchetti kehrt Alessandro Nesta als Trainer zum AC Monza zurück. Der Weltmeister von 2006 hatte seinen Posten kurz vor Weihnachten verloren, kann nun aber versuchen, den Verein vor dem Abstieg in der Serie A zu retten.

AC Monza hat sich als Tabellenletzter von Trainer Salvatore Bocchetti getrennt. Als Nachfolger kommt ein Mann, der vor wenigen Wochen ebenfalls gefeuert wurde. Der abstiegsbedrohte italienische Fußball -Erstligist AC Monza hat sich nach der 1:5-Niederlage bei Lazio Rom von Coach Salvatore Bocchetti getrennt und einen alten Bekannten wieder auf den Trainerstuhl gesetzt. Wie der Verein am Montag (10.

Februar 2025) bekannt gab, folgt dem 38-Jährigen sein eigener Vorgänger nach: Alessandro Nesta, Weltmeister von 2006, war erst kurz vor Weihnachten freigestellt worden. Der frühere Weltklasseverteidiger hatte den Posten bei den Lombarden im vergangenen Sommer übernommen. Nachdem die Mannschaft in 17 Saisonspielen nur zehn Punkte holen konnte und damit auf dem letzten Platz der Serie A stand, musste der 48-Jährige seinen Platz für den zehn Jahre jüngeren Bocchetti räumen. Dieser konnte die sportliche Talfahrt der AC allerdings nicht stoppen. Nur drei Punkte holte das Team in den sieben Spielen mit dem fünfmaligen italienischen Nationalspieler auf der Trainerbank. Inzwischen trennen den Tabellenletzten acht Punkte von einem Nichtabstiegsplatz. Für den alten und neuen Coach Nesta beginnt sein zweites Engagement bei den Norditalienern mit einem Heimspiel gegen die US Lecce am Sonntag (16. Februar). Insgesamt bleiben dem Weltmeister von 2006 noch 14 Spiele, um den ersten Erstliga-Abstieg der Vereinsgeschichte noch abzuwenden.





Fußball Serie A AC Monza Alessandro Nesta Salvatore Bocchetti Trainerwechsel Abstieg

