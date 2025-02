Alessio-Streit: Julian Engels mischt sich ein

Der öffentliche Schlagabtausch zwischen Pietro Lombardi und Sarah Engels eskaliert weiter. Sarah möchte ihren Sohn Alessio nicht mehr öffentlich zeigen und soll von Pietros Verlobter Laura Maria Rypa eine Unterlassungserklärung erhalten haben. Jetzt mischt sich auch Sarahs Ehemann Julian Engels ein und erzählt den Fans, dass Pietro Sarah bereits mit einer Klage gedroht habe.

Das klingt nach neuem Ärger. Lombardi vs. Engels – in den vergangenen Tagen lieferten sich Pietro und Sarah bereits einen unschönen Schlagabtausch in der Öffentlichkeit. Im Zentrum: ihr gemeinsamer Sohn Alessio (9). Nun mischt sich auch Sarahs Ehemann Julian Engels in die Streit igkeiten ein, wie wir im Video zeigen. In einem RTL-Interview erklärte Sarah Engels , ihren Sohn Alessio nicht mehr öffentlich zeigen zu wollen.

Sie handle zum Wohl ihres Kindes und hoffe, dass es „alle Beteiligten” auch so handhaben werden. Das war wohl eher gelinde ausgedrückt, denn angeblich soll Pietros Verlobte Laura Maria Rypa eine Unterlassungserklärung von Sarah Engels’ Anwälten bekommen haben. Demnach solle diese den Namen Alessio in der Öffentlichkeit nicht mehr sagen dürfen, sonst drohe ein Bußgeld in Höhe von 25.000 Euro. Wie sollte es anders sein. Aber auch im Netz bekam Sarah scheinbar sehr viel Gegenwind, woraufhin sich jetzt ihr Ehemann Julian Engels ins Geschehen eingeschaltet hat. Er soll laut Bild Sarahs Fans privat angeschrieben haben und erzählt haben, Pietro habe Sarah schon vorher mit einer Klage gedroht. Das letzte Wort scheint bei diesem Streit wohl noch nicht gesprochen zu sein





