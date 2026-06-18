Alex Cooper Brings 'Icebreaker' BookTok-Bestseller to Screen with Netflix

Alex Cooper, the host of the successful podcast 'Call Her Daddy', has taken on a new project: the adaptation of the popular BookTok novel 'Icebreaker'. The book, which was originally released in 2022, became a worldwide phenomenon and spent 70 weeks on the New York Times bestseller list, selling over four and a half million copies worldwide. The series is based on the novel by Hannah Grace and is the first part of the successful 'Maple Hills' series, set at the fictional University of California, Maple Hills.

Eishockey begeistert längst nicht mehr nur Sportfans, sondern auch Romantik-Liebhaber. Das hat auch Podcast-Queen Alex Cooper erkannt: Gemeinsam mit Netflix bringt sie jetzt den BookTok-Bestseller " Icebreaker " auf den Bildschirm.

Sie weiß einfach, wie das Geschäft funktioniert! Alex Cooper (31), mit ihrem Erfolgs-Podcast "Call Her Daddy" die wohl erfolgreichste Podcasterin der Welt, schnappt sich jetzt das nächste Mega-Projekt. Denn es ist längst kein Geheimnis mehr: Verfilmungen von BookTok-Bestsellern sind eine echte Goldgrube. Nach Hits wie "Off Campus" oder "The Summer I Turned Pretty" reißen sich Studios um die nächsten viralen Roman-Hits.die Serienadaption des Bestseller-Romans "Icebreaker".

Das Buch erschien ursprünglich 2022, wurde 2023 flächendeckend veröffentlicht und entwickelte sich dank des TikTok-Hypes zu einem weltweiten Phänomen. Es hielt sich unglaubliche 70 Wochen auf der Bestsellerliste der "New York Times" und verkaufte sich weltweit fast fünf Millionen Mal. Beste Voraussetzungen also für den nächsten Streaming-Hit





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