Alex Freeman schreibt Geschichte in der WM

Alex Freeman hat die USA mit seinem ersten Länderspieltor weitergeführt. Sein Vater, Antonio Freeman, war einst einer der besten Wide Receiver der Packers-Geschichte.

Alex Freeman hat die USA mit seinem ersten Länderspieltor weitergeführt. Er hat damit eine Geschichte geschrieben, die in der NFL begann. Sein Vater, Antonio Freeman , war einst einer der besten Wide Receiver der Packers -Geschichte.

Der Name Freeman hat in Green Bay einen besonderen Charakter. Bei der Heim-WM erzielte der 21-jährige Verteidiger per Kopfball sein erstes Länderspieltor und trug mitentscheidend dazu bei, dass der Co-Gastgeber vorzeitig ins Sechzehntelfinale einzog. Besonders emotional war das Spiel, da es in Seattle stattfand, am selben Ort, an dem sein Vater fast 30 Jahre zuvor selbst gefeiert hatte. Alex Freeman sagte nach seinem WM-Tor: 'Ich glaube, für mich hat sich ein Kreis geschlossen.

' 'Es ist unglaublich, einen erfolgreichen Vater zu haben, der mich begleiten und fördern kann, damit ich auf Momente wie diesen vorbereitet bin. ', fügte er hinzu. Der Name Freeman hat in Green Bay eine besondere Bedeutung. Antonio Freeman war in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren einer der besten Wide Receiver der Packers-Geschichte.

Seine produktivste Phase erlebte er zwischen 1997 und 1999, als er in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils über 1.000 Receiving-Yards sammelte und die Packers anführte. Sein bestes Jahr war 1998: 84 Catches, 1.424 Yards (Ligabestwert), 14 Touchdowns und sein einziger Pro Bowl. Am Ende seiner zehn NFL-Spielzeiten standen 477 Catches, 7.251 Receiving-Yards und 61 Touchdowns zu Buche. Mit seinem Team erreichte er vier Mal das NFC Championship Game und zwei Mal den Super Bowl.

Der Name Freeman hat in Green Bay eine besondere Bedeutung. Antonio Freeman war einst einer der besten Wide Receiver der Packers-Geschichte. Sein Sohn Alex hat nun auch in einer anderen Sportart Gewicht. Bei der Heim-WM erzielte der 21-jährige Verteidiger per Kopfball sein erstes Länderspieltor und trug mitentscheidend dazu bei, dass der Co-Gastgeber vorzeitig ins Sechzehntelfinale einzog





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