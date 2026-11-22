Vor dem Rennen im Algarve-Park trafen sich Ex-MotoGP-Experte Alex Hofmann und BMW-Superbike-Werksfahrer Miguel Oliveira für eine Streckenvorstellung bei ServusTV. Oliveira lobte die BMW S1000 RR und analysierte die Heimpiste in Portimao sowie die MotoGP-Saison.

Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.

Für die bereits traditionelle MotoGP-Streckenvorstellung beim österreichischen Privatsender ServusTV zum Rennsonntag im Autodromo Internacional do Algarve gab es in der Produktion prominente wie schnelle Verstärkung: Ex-MotoGP-Pilot und TV-Experte Alex Hofmann holte sich kurzerhand Hausherr und BMW-Superbike-Werksfahrer-Pilot Miguel Oliveira als Assistenten zum Dreh. Der Portugiese hat seinen Werksvertrag mit den Münchnern bereits verlängert. Gemeinsam steuerten die erfahren Profis die S1000 RR über die spektakuläre Berg- und Talbahn.

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Oliveira, der im Jahr 2020 durch den MotoGP-Heimsieg in Portimao zum Nationalhelden wurde, zu den Tücken seiner Heimpiste: «Die Strecke ist eben an mehreren Stellen ziemlich trickreich. Die Kurveneingänge oder Ausgänge sind teilweise blind anzusteuern. » Oliveira merkte auch an: «Über die Jahre hat die Piste an einigen Stellen auch ein paar Wellen mehr oder weniger bekommen, aber es ist immer noch eine fantastische Rennstrecke. Die BMW ist da wirklich ein tolles Bike.

Ein komplett weiches Motorrad, eben auch für die Straße wunderbar – das gibt hier dann ein besonders gutes Gefühl», machte der Portugiese Werbung für seinen Arbeitgeber. Zum WM-Titelkampf von Ducati-Aushängeschild Marc Marquez um dessen zehnten WM-Titel sagte Oliveira: «Ich habe die MotoGP-WM auch dieses Jahr genau verfolgt. Marc hat den Unterschied gemacht, er hat enorme Reife gezeigt. Wir haben eigentlich einen komplett anderen Marc gesehen, als in der Vergangenheit.

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Es war eine tolle Saison. Es tut mir aber schon auch für Aprilia sehr leid. Sie hätten sich das verdient, sie haben großartige Arbeit geleistet. Sie haben sich nochmals verbessert und auch dafür gesorgt, dass Marco Bezzecchi als Pilot weiter zugelegt hat.

»Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.