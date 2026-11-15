Alex Kukla startet The Great World Race: Sieben Marathons in sieben Tagen

Der Influencer Alex Kukla absolviert sieben Marathons auf sieben Kontinenten innerhalb einer Woche. Das Abenteuer beginnt in Kapstadt und kostet 55.000 Euro.

Alex Kukla, der 33-jährige ehemalige Fallschirmjäger der Bundeswehr und führende deutsche Sport-Influencer, tritt heute seine außergewöhnlichste sportliche Herausforderung an. Mit mehr als 500.000 Followern teilt der Hannoveraner täglich seine Erfahrungen als Hybrid-Athlet, der sowohl Ausdauer als auch Kraft auf höchstem Niveau trainiert. Sein neuestes Projekt ist das sogenannte The Great World Race, bei dem er sieben aufeinanderfolgende Tage lang sieben Marathon s auf sieben verschiedenen Kontinenten bestreiten wird. Der Startschuss für dieses globale Unterfangen erfolgt heute mit den ersten 42,195 Kilometern in Kapstadt, Südafrika.

Veränderte Route wegen Schneesturm in Antarktis

Ursprünglich war vorgesehen, dass Alex Kukla seine Laufkarriere in der Antarktis beginnen sollte. Aufgrund eines intensiven Schneesturms rund um den Flugplatz Wolfs Fang musste die Planung jedoch geändert werden. Die Organisatoren tauschten die ersten beiden Läufe, sodass Alex Kukla nun in Kapstadt startet und erst weniger als 24 Stunden später in der Antarktis landet. In Kapstadt herrschen dabei sommerliche Temperaturen von 20 Grad Celsius und mehr. Der Kontrast zur folgenden Station ist extrem, da in der Antarktis eisbedeckter Boden und Temperaturen erwartet werden, die einen Unterschied von rund 40 Grad darstellen. Diese logistische Umstellung ermöglicht es Alex Kukla, sein Abenteuer bei bewohnbaren Bedingungen zu beginnen, bevor er in die extremste Umgebung des Rennens eintaucht.

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Adidas-Herstellung und Testlabor für Ausrüstung

Um sich auf die physikalischen Extrembedingungen vorzubereiten, nutzte Alex Kukla spezielle Ressourcen im Headquarter von Adidas in Herzogenaurach. In einem dortigen Speziallabor testete er die bestmögliche Ausrüstung für die bevorstehende Herausforderung. Die Vorbereitung war intensiv, denn knapp sechs Monate lang hat Alex Kukla gezielt auf das Event hingearbeitet. Pro Woche absolvierte er teilweise bis zu 130 Laufkilometer im Training. Dieser hohe Trainingsumfang führte jedoch zu körperlichen Warnsignalen. Mitte September wurde bei Alex Kukla ein Ödem im Oberschenkel diagnostiziert, wodurch die Gefahr eines Ermüdungsbruchs bestand. Für vier Wochen musste er daraufhin das Training komplett aufs Fahrrad verlagern, um seine Laufbahn nicht zu gefährden.

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Route führt über Perth, Singapur, Algarve und Miami

Die Route des The Great World Race ist geografisch weit gestreut und erfordert enorme logistische Fähigkeiten. Nach den Stationen in der Antarktis und Kapstadt geht es weiter nach Perth in Australien. Anschließend folgt ein Marathon in Singapur, gefolgt von der Europa-Station an der Algarve. In Südamerika wird Alex Kukla in Cartagena, Kolumbien, an den Start gehen. Den Abschluss bildet der siebte Marathon in Miami, USA. Um diese Distanzen in nur einer Woche zu bewältigen, wird auf Privatjets zurückgegriffen, da eine andere Art der Anreise nicht möglich wäre. Die Kosten pro Teilnehmer für dieses Arrangement belaufen sich auf 55.000 Euro. Rund 50 Läufer haben sich diesen teuren Spaß gegönnt, darunter auch einer der Online-Coaching-Athleten von Alex Kukla, der ihn seit knapp einem Jahr als Personaltrainer auf das Rennen vorbereitet.

Physikalische Grenzen und strategische Ziele

Während der gesamten seven-day challenge muss Alex Kukla mit einem Kalorienbedarf von mindestens 6000 Kalorien pro Tag rechnen. Essen und Schlafen finden ebenfalls im Flugzeug statt, was die Erholung zusätzlich erschwert. Trotz dieser Strapazen visiert Alex Kukla einen Schnitt von unter 3:30 Stunden pro Marathon an. Dies erfordert, dass er jeden Kilometer unter fünf Minuten läuft. Seine persönliche Rennbestzeit beträgt 2:45 Stunden, weshalb das gesteckte Ziel ambitioniert, aber im Rahmen seines Könnens liegt. Alex Kukla äußerte gegenüber BILD seine Motivation: Er möchte körperlich nicht ausscheiden und plant, den Kopf als limitierenden Faktor zu akzeptieren, gegen den er aktiv kämpfen kann. Diese mentale Einstellung ist entscheidend, um die extremen Temperaturschwankungen und die logistischen Herausforderungen der sieben Kontinente zu überstehen.