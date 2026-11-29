Alex Marquez verpasst den Valencia-GP wegen eines schweren Bronchospasmus. Sein letztes Rennen für Gresini Ducati fällt damit aus. Bruder Marc bestreitet heute seinen letzten MotoGP-Grand-Prix.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Alex Marquez wird beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia nicht an den Start gehen. Wie Gresini Racing auf X unter Berufung auf MotoGP-Arzt Angel Charte mitteilte, musste der Spanier den Circuit Ricardo Tormo wegen eines schweren Bronchospasmus verlassen. Er wurde ins Krankenhaus 9 de Octubre gebracht. Am Samstag hatte Marquez den Sprint noch auf Platz 6 beendet.

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Bei einem Bronchospasmus zieht sich die Muskulatur um die Bronchien zusammen. Dadurch verengen sich die Atemwege, was Atemnot, Husten und pfeifende Atemgeräusche verursachen kann. Was den Bronchospasmus bei Marquez ausgelöst hat, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Der Valencia-Grand-Prix sollte der letzte gemeinsame Start der Marquez-Brüder in der MotoGP sein.