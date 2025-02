Alex Rins testet die neue Suzuki V-Strom 1050XT

MotoGP-Star Alex Rins hat die neue Suzuki V-Strom 1050XT auf einer Testfahrt in Malaga unter der Lupe genommen und schwärmte von der Leistung und dem Handling des Sport-Adventure-Tourers. Der Spanier absolvierte 200 km auf dem Motorrad und zeigte sich begeistert von den Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell. Rins war nicht nur mit der V-Strom unterwegs, sondern auch auf einer Suzuki RM-Z 250 auf der Motocross-Strecke.

In neun Tagen beginnt für die MotoGP-Stars in Sepang der erste Test des Kalenderjahres 2020. Bevor Suzuki-Ass Alex Rins auf seine GSX-RR steigt, tobte er sich unter anderem auf der V-Strom 1050XT aus. Suzuki hielt am Dienstag in Malaga den «World Test Ride» für die neue V-Strom 1050XT ab, dabei durfte der zweifache MotoGP-Sieger der Vorsaison natürlich nicht fehlen: Alex Rins absolvierte ganze 200 km auf dem Sport-Adventure-Tourer des Herstellers aus Hamamatsu.

Die V-Strom war erstmals auf der Motorradmesse Eicma im November in neu gestalteter und technisch verfeinerter Form präsentiert worden. «Die neue V-Strom ist sagenhaft. Ich war immer schon ein großer Fan dieses Modells, ich habe eines zu Hause und fahre damit mit meinen Freunden. Da ich in den Bergen lebe, ist dieses Motorrad perfekt auf unterschiedlichem Terrain», schwärmte der in Andorra lebende Spanier. «Die neue V-Strom 1050XT ist vom Motor her smoother, das Handling ist fantastisch. Die Elektronik wurde ebenfalls deutlich verbessert und das Design ist auch sehr schön. Ich hatte die Gelegenheit, dieses Update in Malaga und Umgebung zu fahren, und die Performance ist sowohl auf engen und verschlungen Straßen als auch auf Offroad-Wegen großartig. Ich freue mich schon, dieses Modell zu Hause zu haben und die Vorgängerversion zu ersetzen.» Übrigens: Der Vierte der MotoGP-WM 2019 saß in den letzten Tagen nicht nur auf der V-Storm. Auch auf der Motocross-Strecke absolvierte Rins seine Runden, dabei saß er auf einer Suzuki RM-Z 250. Der nächste PR-Termin für die Suzuki-Truppe steht auch schon längst fest: Am 6. Februar geht auf dem Sepang International Circuit in Malaysia um 15 Uhr Ortszeit (8 Uhr MEZ) die MotoGP-Teamvorstellung mit Rins und seinem Teamkollegen Joan Mir über die Bühne. Wenn die neue GSX-RR enthüllt wird, können Fans auf der ganzen Welt live dabei sein, denn die Präsentation wird auf dem YouTube-Kanal von





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SUZUKI V-Strom 1050XT Alex Rins Motogp Motorrad Testfahrt Malaga

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Doha, FP2: Rins (Suzuki) vor Marc Márquez (Honda)Suzuki freut sich am ersten Tag des Saisonauftakts der MotoGP-WM 2022 in Doha/Katar über Alex Rins und Joan Mir in den Top-3. Gesprengt wurde das Duo von Repsol-Honda-Star Marc Márquez.

Weiterlesen »

Alex Rins mit Krücke in Sepang: Yamaha-Pilot trotz Handicap optimistischAlex Rins, der MotoGP-Pilot von Yamaha, zeigt sich trotz eines Handicaps, das ihn auf eine Krücke angewiesen macht, optimistisch vor den Tests in Sepang. Er betont, dass er auf dem Motorrad keine Einschränkungen hat und sich auf die Zusammenarbeit mit Pramac Racing freut. Der Artikel beleuchtet Rins' Erwartungen an die Tests und die neue Herausforderung in der MotoGP-Saison.

Weiterlesen »

Alex Rins im starken Wind: Yamaha-Test in SepangAlex Rins kämpft sich am ersten Tag des MotoGP-Tests in Sepang mit starkem Wind durch. Yamaha-Pilot testet neue Reifen und Chassis, doch der Wind verhinderte die geplanten Tests.

Weiterlesen »

Sepang-Test: Alex Rins spricht von Privattest-GefühlYamaha-Werkspilot Alex Rins beendete den MotoGP-Test in Sepang zufrieden. Er fühlte sich körperlich besser als im Vorjahr. Die fünf langen wie hitzigen Testtage erinnerten ihn eher an einen Privattest.

Weiterlesen »

Alex Rins: «Habe eine gute Pace»KTM-Pilot Alex Rins erzielte im zweiten freien Training der Moto3-Klasse in Le Mans die Bestzeit. Trotzdem sieht er Verbesserungspotential.

Weiterlesen »

Alex Rins trotz Maßen-Rückgang im Test zufriedenAlex Rins, Yamaha-Pilot, zeigte sich trotz einer durchschnittlichen Platzierung in den Tests von Buriram zufrieden. Er sieht Fortschritte im Fahrverhalten und ist optimistisch für die kommende Saison.

Weiterlesen »