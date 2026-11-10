Alexa+ Webversion: Amazon startet KI-Assistent mit Early Access in Deutschland

Amazon bietet Alexa+ jetzt als Browser-Assistent an. Deutsche Nutzer können ab Juli via Alexa.com zugreifen. Die KI übernimmt Kalender, Chats und Smart-Home-Steuerung.

Amazon hat die KI-gestützte Version seiner Sprachassistentin, Alexa+, nun auch für den direkten Zugriff über Webbrowser freigegeben. Deutsche Nutzer können seit Juli 2026 über die Plattform Alexa.com auf die erweiterten Funktionen zugreifen, nachdem der Dienst zuvor bereits in den USA, Kanada und Großbritannien gestartet war. Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Schritt in der Strategie von Amazon, künstliche Intelligenz direkt in die digitalen Alltagswerkzeuge der Verbraucher zu integrieren und die Nutzerbindung durch plattformübergreifende Erreichbarkeit zu stärken.

Erweiterte Funktionen im Browser

Im Gegensatz zur herkömmlichen App ermöglicht die Webversion eine nahtlose Interaktion direkt am Laptop oder Desktop-Rechner. Nutzer beschreiben ihren Wunsch in eigenen Worten innerhalb eines Chatfensters, woraufhin die KI die entsprechenden Aufgaben erledigt. Ändert sich im Laufe eines Suchvorgangs oder bei der Planung eines Termins ein Detail, genügt eine kurze Nachricht im selben Gespräch, um die Anweisung anzupassen. Dieses interaktive Design erlaubt es Amazon, komplexe Anfragen zu verarbeiten und sie in einen kontinuierlichen Kontext einzuordnen, der über einfache Befehle weit hinausgeht.

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Datenverarbeitung und Kalenderintegration

Die technische Umsetzung der Webversion umfasst intelligente Datenverarbeitungsmöglichkeiten, die über rein textbasierte Eingaben hinausgehen. Nach der Anmeldung mit dem Amazon-Konto können Benutzer Dateien, beispielsweise E-Mail-Anhänge, hochladen. Die KI scannt diese Dokumente systematisch nach wichtigen Informationen, extrahiert diese Daten und speichert sie zur späteren Abfrage. Bei konkreten Einladungen oder Terminabsprachen übernimmt Alexa+ automatisch das Datum und die Uhrzeit und trägt sie auf Wunsch direkt in den digitalen Kalender ein, was die manuelle Pflege von Terminen erheblich vereinfacht.

Kontextbewusste Chats und Smart-Home-Kontrolle

Ein weiteres herausragendes Feature ist die Möglichkeit, den Kontext aus anderen Geräten in den Browser zu übertragen. Unter der Rubrik "Letzte Chats" können Nutzer Gespräche fortsetzen, die sie zuvor über Echo-Lautsprecher oder die mobile Alexa-App gestartet haben. Dies stellt sicher, dass komplexe Anfragen oder vorherige Absprachen nicht verloren gehen. Innerhalb derselben Benutzeroberfläche findet sich zudem eine integrierte Steuerungseinheit für das vernetzte Zuhause, über die Nutzer Beleuchtungszustände prüfen, Heizungen regulieren oder Rückmeldungen von Türkameras einsehen können.

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Zugangsmodelle und Preismodell

Der Zugang zu Alexa+ gestaltet sich aktuell unterschiedlich, abhängig vom Besitz der entsprechenden Hardware oder dem Abo-Status. Das Early Access in Deutschland steht zunächst kostenlos zur Verfügung, wobei kein Prime-Abo zwingend erforderlich ist. Wer bereits ein passendes Echo-Gerät besitzt, kann explizit eine Einladung für den Vorabzugang anfordern. Käufer neuer Echo-Modelle, Alexa-Tablets oder Fire-TV-Geräte erhalten den Zugang in der Regel direkt mit dem Kaufpreis gebündelt, was die Sichtbarkeit des Produkts im Handel deutlich erhöht.

Zukünftige Entwicklung und Abomodell

Die aktuelle kostenlose Testphase ist temporär angelegt, wobei Amazon ankündigt, mindestens 30 Tage im Voraus über das Ende des gratis Angebots zu informieren. Nach Ablauf dieser Frist wird die Nutzung standardmäßig in das Prime-Mitgliedschaftsprogramm integriert. Für Verbraucher ohne Prime-Abonnement wird ein separater Zugang zur Verfügung stehen, der monatlich 22,99 Euro kostet. Parallel dazu plant Amazon für Alexa-Tablets eine spezielle, kostenfreie Variante mit reduzierten Funktionsumfängen, um unterschiedliche Kundensegmente bedarfsgerecht abdecken zu können.