Alexander Blessin führt Borussia Mönchengladbach gegen den HSV

Borussia Mönchengladbach steht am Freitag beim Hamburger SV unter Druck. Trainer Alexander Blessin muss mit seiner Mannschaft nach zwei Nullresultaten punkten, um die Tabellenlage zu stabilisieren.

Borussia Mönchengladbach muss am Freitagabend beim Hamburger SV nachlegen, um die aktuelle sportliche Talfahrt zu beenden. Trainer Alexander Blessin hat mit seiner Mannschaft zwar eine Mini-Wende geschafft, doch der Druck ist jetzt spürbar. Die Fohlen holten in den letzten zwei Bundesliga -Spielen vier Punkte und gewannen zudem den Pokal gegen den Karlsruher SC. Diese Serie gibt dem Verein zumindest vorübergehend Luft, aber das nächste Spiel ist entscheidend.

Blessin kennt die Stimmung im Volksparkstadion

Die Rückkehr nach Hamburg bedeutet für Alexander Blessin auch eine emotionale Komponente. Der 53-jährige Trainer kennt die Atmosphäre im Volksparkstadion aus erster Hand. Letzte Saison war er noch bei St. Pauli tätig und führte das Team zweimal gegen den favorisierten HSV. Das Hinspiel im Volksparkstadion gewann St. Pauli mit 2:0. Das Rückspiel am Millerntor endete 0:0, wobei Blessins Mannschaft den HSV nicht zur zweiten Chance kommen ließ. Dieses taktische Geschick soll nun bei Borussia Mönchengladbach erneut zum Tragen kommen.

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Blessin zeigt sich dennoch mit viel Respekt vor dem Gegner. Er betont, dass im Volksparkstadion immer eine brutale Stimmung herrscht. Im vergangenen Jahr haben gerade die Heimspiele dazu geführt, dass der HSV in der Liga bleiben konnte. Dieser historische Kontext erklärt, warum das Spiel in Hamburg für die Fohlen eine besondere Herausforderung darstellt. Die letzte Hoffnung der Mannschaft ruht auf den strategischen Weisungen des Trainers.

Taktische Anpassungen nach der Nullnummer in Paderborn

Das Problem bei Borussia Mönchengladbach liegt aktuell in der tiefen Kaderverletzung. Zuletzt beim 0:0 gegen Paderborn wurde deutlich, dass die Qualität der Fohlen-Profis nach den vielen Ausfällen von Leistungsträgern momentan noch nicht allerhöchsten Ansprüchen genügt. Die Defensive stand, aber die Offensive kam nicht zur Geltung. Alexander Blessin will diese Schwachstelle nun beheben. Er setzt am Freitag in Hamburg definitiv auf ein besseres Umschaltspiel seiner Jungs.

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Im Vergleich zur Nullnummer im Borussia-Park gegen Paderborn soll die Aggressivität nach Ballgewinnen zunehmen. Der Trainer erklärte, dass die Mannschaft zuletzt mehrere gute Situationen nach Ballgewinnen hatte, diese aber sauberer ausspielen muss. Wenn die Akteure im letzten Drittel präziser werden, kommen sie auch zu mehr Torchancen. Diese gezielte Anforderung an die Offensive ist der Schlüssel zur Punktegewinnung.

Tabellenkämpfe und Konsequenzen für die Fohlen

Ein Sieg beim Hamburger SV hätte massive Auswirkungen auf die Bundesliga-Tabelle. Setztam Freitag in Hamburg nach dem Stolperstart in die Saison die Mini-Serie mit einem Dreier fort, würden die Fohlen erstmals seit dem 4. Spieltag den letzten Platz der Tabelle verlassen. Dies wäre ein wichtiger psychologischer Schub für das Team, das bisher strugglelte, sich aus dem Abstiegskampf zu lösen. Die Moral würde deutlich steigen.

Ein weiterer positiver Effekt wäre der direkte Vergleich mit den Konkurrenten. Zumindest für zwei Nächte würden die Fohlen den Tabellen-17. Schalke vorbeiziehen. Der Aufsteiger aus Gelsenkirchen spielt erst am Sonntagabend um 19.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim. Borussia Mönchengladbach hätte also die Chance, sich in der unteren Tabellenregion zu festigen, während Schalke noch im Unklaren darüber ist, wie das Spiel bei Hoffenheim ausgeht. Diese Zeitvorteil nutzt Alexander Blessin, um seine Taktik zu schärfen.