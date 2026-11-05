Alexander Blessin schützt Wael Mohya vor Medien

Borussia Mönchengladbach-Trainer Alexander Blessin unterstützt DFB-Nominierung von Wael Mohya, warnt vor medialem Druck und betont Notwendigkeit des Jugendschutzes für den 17-Jährigen.

Der Borussia Mönchengladbach -Trainer Alexander Blessin hat die Nominierung des 17-jährigen Talentwunders Wael Mohya für die deutsche Auswahl ausdrücklich begrüßt. Gleichzeitig betonte der Übungsleiter die Notwendigkeit, den jungen Spieler vor dem unvermeidlichen, intensiven medialen Fokus zu schützen. Blessin wies darauf hin, dass der Club eine aktive Rolle bei der Bewahrung der mentalen Stabilität des Nachwuchsspielers übernehmen muss.

Dfb-Nominierung als positives Signal

Die Berufung in die Nationalmannschaft wird von der Führungsebene des Bundesligisten als absolut positive Entwicklung gewertet. Alexander Blessin äußerte sich klar dazu, dass diese Auszeichnung für Wael Mohya sowie für den Verein insgesamt eine hervorragende Geschichte darstellt. Er betonte ausdrücklich, dass seine Freude über diesen Schritt ungegliedert und uneingeschränkt sei. Diese positive Bewertung der Situation wurde von Seiten des Trainers als durchweg positiv charakterisiert, wobei keine Bedenken hinsichtlich der sportlichen Dimension geäußert wurden.

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Mediendruck und Schutzbedarf

Ungeachtet der positiven Bewertungen erkennt Alexander Blessin realistisch die Konsequenzen der öffentlichen Aufmerksamkeit an. Er warnte dafür, dass der mediale Fokus auf die Person von Wael Mohya in Zukunft deutlich stärker ausfallen wird. Daraus resultiert eine dringende Aufgabe für den Trainerstab, den Spieler vor möglichen negativen Einflüssen zu bewahren. Blessin erklärte, dass man den 17-Jährigen in diesem Prozess aktiv schützen müsse, um seine Entwicklung nicht zu gefährden. Dieser Aspekt des Schutzes wird als zentraler Bestandteil der weiteren Zusammenarbeit betrachtet.

Rat zur Unbekümmertheit

Der zentrale Ratschlag, den Alexander Blessin an den jungen Talenten weitergegeben hat, konzentriert sich auf die psychologische Resilienz. Er mahnte Wael Mohya eindringlich dazu, sich nicht von externen Reizen oder öffentlichen Meinungen beeinflussen zu lassen. Besonders hervorhob der Coach die natürliche Unbekümmertheit, die der Spieler bereits an den Tag legt. Dieser Aspekt wird als entscheidender Vorteil für die weitere Karriere angesehen. Der Trainer verriet zudem, dass er selbst bei einem vergleichbaren Druck in seinem Alter wahrscheinlich überfordert gewesen wäre, was die außergewöhnliche Ausstrahlung des 17-Jährigen unterstreicht.

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Bewahrung der Coolness im Sport

Blessin beschrieb die derzeitige demeanor von Wael Mohya mit dem Adjektiv cool, was er als bemerkenswertes Phänomen einstufte. Das primäre Ziel des Trainerteams besteht nun darin, diesem Zustand der Gelassenheit behilflich zu sein. Es ist die gemeinsame Aufgabe, die bestehende innere Ruhe zu festigen und gegen die äußeren Störfaktoren abzugrenzen. Diese Unterstützung soll sicherstellen, dass die sportliche Leistungsfähigkeit durch Ablenkungen nicht beeinträchtigt wird. Der Trainer sieht darin eine konkrete Handlungsaufgabe für den Verein.

Langfristige Entwicklungsförderung

Die Maßnahme des Schutzes dient letztlich der langfristigen sportlichen Integration und Karriereplanung. Durch die Reduzierung des Drucks soll die natürliche Begeisterung und das Talent des Spielers erhalten bleiben. Alexander Blessin plant, künftig ein besonderes Auge auf die Entwicklung seines Schützlings zu werfen. Dies umfasst sowohl die Trainingsbelastung als auch die psychologische Betreuung im Umfeld der Nationalmannschaft. Der Verein positioniert sich damit als verantwortungsvoller Begleiter auf dem Weg des jungen Stars in die Spitzensportwelt.