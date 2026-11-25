Bei „Gefragt – Gejagt“ gibt es strenge Regeln, an die sich alle halten müssen. Für eine Kandidatin bricht allerdings ausgerechnet Alexander Bommes eine Vorschrift der Quizshow.

Bei „Gefragt – Gejagt“ gibt es strenge Regeln, an die sich alle halten müssen. Für eine Kandidatin bricht allerdings ausgerechnet Alexander Bommes eine Vorschrift der Quizshow.

Bei „Gefragt – Gejagt“ müssen alle Kandidaten und Kandidatinnen in einer Schnellraterunde einzeln Geld erspielen, welches sie im Einzelkampf gegen den Jäger verteidigen müssen. Wenn sie hier gegen die Quiz-Elite verlieren, sind sie ausgeschieden und müssen das Studio verlassen. Warum ausgerechnet bei ihr eine Ausnahme gemacht wurde, könnt ihr hier nachlesen. In der „Gefragt – Gejagt“-Ausgabe vom 30.

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Juli war Kandidatin Linda Demir als Zweite aus ihrem Team an der Reihe. In der Schnellraterunde erspielte sie sich 1.500 Euro, entschied sich aber dann dazu, das Angebot von Jäger Sebastian Klussmann anzunehmen: Sie zockte um 16.000 Euro. Die ersten beiden Fragen beantwortete sie souverän, doch dann wurde es richtig bitter. Bei der Frage, wer das schwarze Etuikleid von“ entwarf, vertippte sich Linda.

Anstatt Hubert de Givenchy zu nehmen, wählte sie Antwort A, Christian Dior. Sie bemerkte ihren Fehler sofort und gab zu, sich vertippt zu haben. Die Kandidatin ärgerte sich so sehr, immerhin wäre sie gerne noch weiter in der Sendung geblieben. Kurzerhand machte Alexander Bommes ihr ein Angebot: Sollte der Jäger richtig liegen und sie somit ausscheiden,Senior-Redakteurin, TV-STARTS Clara schreibt über den Moment, wenn der Puls steigt und das Hirn streikt und Paris auf einmal zur Hauptstadt von Italien wird.

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Sie würde sich selbst nie in eine Quizsendung wagen, berichtet aber über die, die es tun.

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