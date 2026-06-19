Alexander Bommes: Vom Handball-Profi zum TV-Star - Verletzungsgeschichte und Karrierewechsel

Der ARD-Moderator Alexander Bommes blickt auf eine aktive Handball-Karriere in der Bundesliga zurück. Ein Vorfall aus der Spielzeit 2001/2002 wird in seiner Quizshow wieder thematisiert. Gleichzeitig kündigt er an, seine Live-Sport-Einsätze zu reduzieren und sich neuen Themen zuzuwenden. Ein Überblick über seinen Weg vom Sportler zum Medienprofi.

Alexander Bommes , einer der erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands, blickt auf eine bewegte Karriere zurück, die einst im Handball begann. Bevor er vor der Kamera stand, war er ein talentierter Sportler, der es bis in die Handball - Bundesliga schaffte.

Seine Laufbahn begann beim TSV Altenholz, wo er meist links außen spielte. 1996 gelang ihm der Sprung in die Zweitligamannschaft, ehe er 1999 zum TSV Bayer Dormagen wechselte und endgültig in der Handball-Bundesliga debütierte. Der Werksclub des Pharmakonzerns Bayer war damals ein ambitionierter Verein, doch Bommes blieb nicht lange. 2001 zog es ihn zum traditionsreichen VfL Gummersbach.

Dort ereignete sich in der Saison 2001/2002 ein folgenschwerer Vorfall: Bei einem Auswärtsspiel gegen den TBV Lemgo zog sich der damalige Profi eine schwere Verletzung zu. Sein Vertrag in Dormagen war bereits nicht verlängert worden, sodass er 2003 zu seinem Heimatverein TSV Altenholz zurückkehrte. Parallel zu seiner sportlichen Karriere nahm er sein Jurastudium in Kiel wieder auf. In der Saison 2005/2006 feierte er einen persönlichen Erfolg: Mit 293 Treffern in 38 Spielen wurde er Torschützenkönig der 2.

Bundesliga Nord. Ende 2007 beendete er schließlich seine aktive Handball-Karriere. Der Übergang in die Medienwelt war daraufhin swiftly: Bommes absolvierte neben seinem ersten Staatsexamen ein Volontariat beim NDR. Ab Ende 2007 moderierte er das "Hamburger Journal" und arbeitete als Sportreporter.

Ab 2009 war er für den NDR "Sportclub" tätig und berichtete von großen Events wie Olympischen Spielen, der Fußball-WM und EM sowie von Leichtathletik- und Handballwettbewerben. Von 2013 bis 2021 übernahm er den "Sportschau Club" im Ersten. Parallel dazu startete 2012 seine Success-Story mit "Gefragt - Gejagt". Die Quizshow, zunächst im NDR, wurde ab 2015 halbjährlich montags bis freitags in der ARD ausgestrahlt und erreichte ein Millionenpublikum.

Sie zählt zu den erfolgreichsten Sendungen im Ersten, gemeinsam mit Formaten wie "Wer weiß denn sowas?

". Zwischen 2013 und 2014 moderierte er zudem die "NDR-Quizshow", bevor Jörg Pilawa übernahm. 2015 begann sein Engagement an der Talkshow "Tietjen und Bommes" an der Seite von Bettina Tietjen, mit der er bis 2019 prominente Gäste aus Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur empfing. Sein Handball-Vergangenheit holte ihn jedoch immer wieder ein.

So auch in einer "Gefragt - Gejagt"-Sendung im Juli 2024, als der Kandidat Mathias Krebs ein Spiel des TSV Altenholz gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin aus dem Jahr 2006 thematisierte. Krebs berichtete, dass Bommes einem Schweriner Spieler zwei Schneidezähne ausgeschlagen und möglicherweise den Unterkiefer gebrochen habe, wobei auch der Ellenbogen des Moderators im Spiel war. Bommes reagierte gelassen: "Oh, das habe ich aber nicht mit Absicht gemacht. Ich wollte nur spielen.

" Er vermutete einen unglücklichen Zusammenprall. Nach über 15 Jahren Fernsehkarriere kündigte Bommes im Mai 2025 eine Veränderung an. Der Sender teilte mit, dass sich das Team der Sportschau verändere und Bommes seine Live-Sport-Einsätze reduzieren wolle. Er wolle sich stärker auf andere Themen abseits des Sports konzentrieren.

Obwohl er weiterhin Teil der Bundesliga-"Sportschau"-Redaktion bleiben wird, ist sein Abschied vom Live-Sport damit besiegelt. Die Karriere des Alexander Bommes zeigt thus eindrucksvoll, wie ein sportlicher Werdegang den Grundstein für eine spätere Fernsehkarriere legen kann, und wie die eigene Vergangenheit selbst nach Jahrzehnten noch Teil der öffentlichen Wahrnehmung bleibt





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