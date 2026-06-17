Alexander Bommes: Von Handballer zum TV-Star - seine beeindruckende Karriere

Alexander Bommes, einer der erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands, hat eine beeindruckende Karriere als Handballer hinter sich. Bevor er im Fernsehen bekannt wurde, spielte er in seiner Heimat beim TSV Altenholz und schaffte es schließlich in die 2. Bundesliga. 1999 wechselte er zum TSV Bayer Dormagen und stieg damit in die Handball-Bundesliga auf. Doch sein Durchbruch als Moderator kam erst später, als er 2007 sein Jurastudium aufnahm und ein Volontariat beim NDR begann. Seitdem hat er sich sowohl äußerlich als auch beruflich stark verändert und ist heute vor allem durch seine Shows 'Gefragt - Gejagt' und 'Tietjen und Bommes' bekannt.

Alexander Bommes , einer der erfolgreichsten Moderator en Deutschlands, hat eine beeindruckende Karriere als Handball er hinter sich. Bevor er im Fernsehen bekannt wurde, spielte er in seiner Heimat beim TSV Altenholz und schaffte es schließlich in die 2.

Bundesliga. 1999 wechselte er zum TSV Bayer Dormagen und stieg damit in die Handball-Bundesliga auf. Doch sein Durchbruch als Moderator kam erst später, als er 2007 sein Jurastudium aufnahm und ein Volontariat beim NDR begann. Seitdem hat er sich sowohl äußerlich als auch beruflich stark verändert und ist heute vor allem durch seine Shows 'Gefragt - Gejagt' und 'Tietjen und Bommes' bekannt.

In letzterer Show wurde er kürzlich an einen schmerzlichen Zwischenfall aus seiner Handball-Karriere erinnert, als er einem Spieler die Zähne ausschlug. Bommes betonte jedoch, dass dies nicht mit Absicht passiert sei





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