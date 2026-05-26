Alexander Ende und die Preußen: Ein Konkurrenzkampf in der 3. Liga

Alexander Ende, der ehemalige Trainer von Münster, ist nun in Düsseldorf gelandet und wird künftig nicht nur in der 3. Liga gegen seinen Ex-Klub spielen, sondern auch ein echter Konkurrent werden.

Alexander Ende , der ehemalige Trainer von Münster, ist nun in Düsseldorf gelandet und wird künftig nicht nur in der 3. Liga gegen seinen Ex-Klub spielen, sondern auch ein echter Konkurrent werden.

Nachdem die Rheinländer entschieden haben, dass Ende trotz des verfehlten Saisonziels seinen Job behalten darf, ist er natürlich auch am Aufbau der neuen Fortuna beteiligt. Er kommt dabei den Preußen mehrfach in die Quere, zum Beispiel bei Preußen-Kapitän Jorrit Hendrix, der offenbar auf dem Sprung zu Ex-Trainer Alex Ende nach Düsseldorf ist. Auch Münsters Torhüter Johannes "Jojo" Schenk werden trotz gültigen Vertrags Wechselabsichten nachgesagt. Hendrix wurde zwar ein Zukunfts-Gespräch angeboten, ging aber - bislang - nicht darauf ein.

Grund: Hendrix steht auch auf der Düsseldorfer Wunschliste. Ende will mit ihm als Leistungsträger im Mittelfeld den Neustart angehen. Auch wenn nicht alle Fans verstehen können, dass Jorrit womöglich die Preußen gegen Fortuna eintauschen will, macht's für ihn durchaus Sinn. Nicht nur, weil er mit Ende einen Trainer vorfindet, der voll auf ihn setzt.

Zudem wäre er mindestens eine Autostunde näher an seiner Familie, die nach wie vor in Eindhoven lebt. Die einfache Strecke ab Düsseldorf beträgt für den "Grenz-Pendler" knapp 120 Kilometer. Von Münster aus sind's 210. Mehr Kohle sowie eine längere Vertragslaufzeit könnten weitere Argumente für Hendrix sein.

Der darüber hinaus genau weiß, worauf er sich einlässt. Schließlich trug er in der Saison 2022/2023 schon einmal das Trikot der Fortuna. Pascal Fallmann wäre nach Benny Böckle bereits Preußens zweiter Ösi-Verteidiger in den vergangenen vier Jahren. Der Rechtsverteidiger von Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat seinen Verein bereits informiert, dass er nächste Saison eine neue Herausforderung annehmen und weiter drittklassig kicken möchte.

Die Preußen sehen das große Entwicklungspotenzial des Defensivspielers und sollen sich schon seit längerem in konkreten Verhandlungen mit dem 22-Jährigen befinden. Inzwischen aber ist offenbar die Fortuna ebenfalls in das Werben mit dem vertragslosen Österreicher eingestiegen. Auch die Düsseldorfer um Ende und Samir Arabi sehen das große Entwicklungspotenzial des Defensivspielers. Sollte Preußen die Nase vorn behalten, wäre Fallmann übrigens der zweite Ösi-Verteidiger im Adlertrikot.

Oliver Batista-Meier gehört bei Preußen sicherlich zu den feinsten Technikern. Der Offensivspieler sieht sich allerdings nicht in der 3. Liga. Es ist kein großes Geheimnis, dass der feine Techniker im vergangenen Sommer vor allem wegen Alexander Ende und seiner Fußball-Philosophie vom Rauten-System zu den Preußen wechselte.

Sein Vertrag läuft hier noch bis 2027, hat aber eine festgeschriebene Ablöse. Nach BILD-Informationen beträgt sie rund 400.000 Euro. Genauso sicher, dass Batista-Meier ursprünglich seinem Trainer-Mentor gerne zur Fortuna gefolgt wäre. Jetzt aber gibt's das Problem, dass die Düsseldorfer durch den eigenen Abstieg womöglich nicht mehr bereit sind, die finanziellen Forderungen der Münsteraner zu erfüllen.

Hinzu kommt, dass der Offensivspieler selbst am liebsten weiter in der 2. Liga auflaufen möchte. Riecht also eher danach, dass es auf die Ausleihe an einen Zweitligisten hinausläuft... Stürmt er künftig für Preußen?

Maurice Boakye von Hamburgs U23 steht wohl auf Münsters Wunschliste. Mit Mittelfeldspieler Mika Stuhlmacher vom SV Meppen haben die Preußen einen Neuzugang bereits sicher. Als Verstärkung für den Sturm wird neben Mansour Ouro-Tagba, der vom 1. FC Köln ausgeliehen werden soll, mittlerweile auch Maurice Boakye von der U23 des Hamburger SV gehandelt.

In 33 Regionalliga-Partien gelangen dem gebürtiger Hansestädter starke 23 Tore sowie vier Assists. Weiterer Pluspunkt: Sein HSV-Vertrag läuft am 30. Juni aus - Boakye ist somit ablösefrei





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