Alexander Gerst bereitet sich in Deutschland auf die NASA-Mondmission vor. Bundesministerin Dorothee Bär bestätigt gute Chancen für eine deutsche Beteiligung am Artemis-Programm.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst befindet sich aktuell in intensiver Vorbereitung auf eine potenzielle Teilnahme an einer geplanten Mission der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA zum Mond. In einem gemeinsamen Auftritt mit der Bundesraumfahrtministerin Dorothee Bär hat der bekannte Wissenschaftler seine aktuellen Trainingsmethoden dargelegt und gleichzeitig seine positive Erwartungshaltung für eine deutsche Beteiligung an den künftigen Mondflügen bekundet. Die Pressekonferenz fand dabei in einer besonderen Kulisse statt, nämlich auf der Antarktis-Forschungsstation Neumayer III, wo neben den weltraumbezogenen Themen auch der Klimaschutz im Mittelpunkt stand.

Helikopter- und Raumanzug-Training als Vorbereitung

Alexander Gerst hat explizit erwähnt, dass er sich gegenwärtig auf zwei spezifische Trainingsformen konzentriert, um physisch und technisch für die Herausforderungen der Mondlandung gerüstet zu sein. Dazu gehören unter anderem Helikopter-Übungen, die speziell dem Erlernen des vertikalen Landens dienen. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um später sicher mit einer speziellen Mondlandefähre auf der unebenen Oberfläche des Erdmonden zu landen. Parallel dazu trainiert Gerst intensiv im Raumanzug, da diese Simulationen essenziell sind, um die Bedingungen während eventueller Extravehicular Activities, also Raumspaziergänge, realitätsnah zu erleben und die nötige Fitness für die extreme Umgebung des Weltraums aufrechtzuerhalten.

Also read Alexander Zverev feiert Meilenstein ohne Sophia Thomalla

Gerst betonte in seinen Ausführungen, dass diese speziellen Trainingsmaßnahmen direkt mit der Vorbereitung auf den Einsatz einer Mondlandefähre verknüpft sind. Die Fähigkeit, vertikal zu landen und sich in der Schwerelosigkeit sowie unter der Strahlung der Mondumgebung zu bewegen, stellt eine der größten technischen und menschlichen Hürden dar. Durch die Kombination aus Luftfahrterfahrung im Helikopter und der isolierten Simulation im Anzug schafft der deutsche Astronaut die notwendigen Grundlagen, um als qualifizierter Kandidat für die kommenden Missionen zu gelten.

Deutsche Infrastruktur als kritischer Faktor für die Teilnahme

Neben dem individuellen Training des Astronauten spielt die technologische Einbindung Deutschlands eine zentrale Rolle für die Chancen auf eine Teilnahme an der Artemis-Mission. Alexander Gerst hob hervor, dass Deutschland in dieser Hinsicht sehr gut aufgestellt sei. Ein entscheidendes Argument dafür ist, dass die Hälfte des Raumschiffs, das die Astronauten zum Mond bringen soll, bereits in Deutschland zusammengebaut wurde. Diese Tatsache unterstreicht, dass das Land mit kritischer Infrastruktur fest in die Mission integriert ist und nicht nur als passiver Beobachter agiert.

Advertisement

Die konkrete technische Leistung, die Deutschland beisteuert, ist das European Service Module, kurz ESM. Dieses Modul wird im Airbus-Werk in Bremen gefertigt und ist unverzichtbar für die Versorgung der Orion-Kapsel. Es liefert lebenswichtige Ressourcen wie Sauerstoff und Wasser sowie elektrische Energie und stellt den Antrieb für die Raumkapsel sicher. Da diese Komponente für den Erfolg der gesamten Mission kritisch ist, sieht Gerst in dieser Beteiligung eine sehr gute Voraussetzung, um tatsächlich mitfliegen zu dürfen und die deutsche Präsenz im Mondprogramm zu festigen.

Zeitplan der Artemis-Missionen und politische Positionen

Die Planung der NASA für die Rückkehr des Menschen zum Mond ist in klare Etappen unterteilt, die konkrete Termine für die nächsten Jahre vorgeben. Die Artemis-Missionen zielen darauf ab, erstmals seit mehr als fünfzig Jahren wieder Menschen in die Nähe des Erdmonden zu bringen. Die Artemis-3-Mission ist dafür vorgesehen, im Jahr 2027 in der Erdumlaufbahn Andockmanöver mit verschiedenen Mondlandefähren zu erproben. Dies dient als wichtige Testphase, um die Kompatibilität und Sicherheit der komplexen Landetechnologien zu gewährleisten, bevor der eigentliche Landeversuch stattfindet.

Der eigentliche Höhepunkt, die bemannte Mondlandung durch Astronauten, ist für das Jahr 2028 geplant. Dieser Termin markiert den historischen Moment, in dem die erste Frau und die nächsten Männer den Boden des Mondes betreten sollen. Darüber hinaus deuteten die Planungen der US-Weltraumbehörde darauf hin, dass etwa ab den frühen 2030er Jahren eine Mondstation dauerhaft bewohnbar sein soll. Diese langfristige Perspektive bietet deutschen Unternehmen und Wissenschaftlern ein stabiles Umfeld, um in die notwendige Infrastruktur und Personalentwicklung zu investieren.

Bündnis mit der NASA und strategische Verhandlungsposition

Bundesraumfahrtministerin Dorothee Bär von der CSU hat während der gemeinsamen Pressekonferenz ihre optimistische Haltung zur deutschen Beteiligung bekräftigt. Sie erklärte, dass sie weiterhin gute Aussichten für eine Teilnahme der Bundesrepublik an den NASA-Mondmissionen sieht. Die Bundesregierung befindet sich in einem stetigen Austausch mit der US-Regierung und der NASA, um die Interessen und Möglichkeiten für deutsche Akteure zu wahren. Diese kontinuierliche Diplomatie ist entscheidend, um die deutsche Position im internationalen Raumfahrtkonzern zu stärken und sicherzustellen, dass die bereits geleistete Infrastrukturarbeit auch im Gegenzug Zugang zur bemannten Mission gewährt.

Advertisement

Dorothee Bär betonte die strategische Bedeutung des deutschen Beitrags für die US-amerikanische Raumfahrt. Sie machte deutlich, dass Deutschland zwar aktuell ohne die NASA nicht eigenständig zum Mond reisen könne, umgekehrt die NASA aber ohne die deutsche Unterstützung ebenfalls nicht zum Mond komme. Diese gegenseitige Abhängigkeit unterstreicht die Verhandlungsposition Deutschlands. Die Aussage spiegelt wider, dass die deutsche Leistung im Bereich des European Service Modules und der Raumfahrzeugmontage als unverzichtbar gilt. Durch diese Klarstellung will die Bundesregierung sicherstellen, dass die geleisteten Anstrengungen und Investitionen in der Luft- und Raumfahrtbranche in Bonn gewürdigt werden und konkret in Form von Astronauteneinsätzen sichtbar werden.