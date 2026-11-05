Alexander Hahn zur Drittliga-Partie: MSV Duisburg gegen Preußen Münster

Ex-Kapitän Alexander Hahn blickt auf sein Engagement bei Preußen Münster und MSV Duisburg zurück. Er analysiert das Duell in der 3. Liga mit Fokus auf Aufstiegschancen.

Der ehemalige Kapitän von Preußen Münster, Alexander Hahn, äußert sich nun öffentlich zum bevorstehenden Drittliga-Duell zwischen seinem Ex-Verein aus Westfalen und dem MSV Duisburg. Das Spiel findet am Samstag um 16.30 Uhr im LVM-Stadion statt und lockt aufgrund der historischen Verbindung beider Clubs große Aufmerksamkeit auf sich. Hahn verzichtet bewusst auf eine eindeutige Vorhersage für den Ausgang des Spiels, betont jedoch seine persönliche Sympathie für die Zebras.

Karriereverlauf und Aufstiegserfolge

Die erfolgreichste Phase der Karriere des 33-jährigen Innenverteidigers begann im Sommer 2022, als er von Viktoria Berlin an die Hammer Straße wechselte. Dort etablierte er sich sofort als Stammspieler und absolvierte insgesamt 56 Pflichtspiele unter Chefcoach Sascha Hildmann. Gemeinsam durchmarschierten sie von der Regionalliga bis in die 3. Liga, wobei Hahn als kampfstarke Abwehrkraft zentraler Bestandteil dieses Erfolgs war.

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Nachdem sein Vertrag bei Preußen Münster nicht verlängert wurde, wechselte Hahn zum MSV Duisburg. Auch dort übernahm er direkt die Rolle des Mannschaftskapitäns und führte die Zebras souverän in die dritte Liga. Mit drei Aufstiegen innerhalb von vier Jahren blickt Hahn auf eine statistisch beeindruckende Serie zurück, die ihn zu einem der erfahrensten Profis in dieser Altersklasse macht.

Wechsel zum 1. FC Bocholt

Trotz seiner Erfolge verlor Hahn vor der aktuellen Saison seinen Stammplatz beim MSV Duisburg. Trainer Dietmar Hirsch setzte ihn stattdessen vermehrt auf die Tribüne, was dazu führte, dass der Spieler mit einem Marktwert von 200.000 Euro seinen Wunsch nach einem neuen Verein äußerte. Am letzten Tag der Transferperiode, dem 31. August, unterschrieb er einen Vertrag bis 2028 beim Viertligisten 1. FC Bocholt.

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Hahn lebt weiterhin mit seiner kleinen Familie im Ruhrgebiet und pendelt täglich zu seinen Einsätzen. Trotz des Wechsels in die vierte Liga bleibt seine Ambition unverändert hoch. Er möchte mittelfristig auch mit Bocholt oben mitspielen und zeigt sich optimistisch bezüglich der sportlichen Perspektiven seines neuen Arbeitgebers.

Sympathien und aktuelle Verbindungen

Beim Blick auf das kommende Spiel zwischen Münster und Duisburg neigt Hahn zwar leicht zu den Zebras, da er diese noch gut kennt, aber anerkennt er den Heimvorteil von Preußen Münster. Der MSV verfügt aktuell über einen stärkeren Kader, der erneut auf einen direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga ausgelegt ist. Die persönlichen Kontakte zu den Spielern von Preußen Münster sind hingegen fast vollständig abgerissen.

Einzige Ausnahmen bilden kurze Nachrichten an Ex-Mitspieler wie Rico Preißinger oder Simon Scherder. Die meisten ehemaligen Teamkollegen aus der Zeit bei Preußen sind nicht mehr im Kader, wodurch die emotionale Bindung an den westfälischen Traditionsverein eher nostalgischer Natur ist. Dennoch wünscht sich Hahn, dass beide Vereine eines Tages wieder gemeinsam in der zweiten Liga vertreten sein könnten.