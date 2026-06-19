Alexander Isak auf dem Weg zurück zu alter Klasse

Schwedens Nationaltrainer Graham Potter ist überzeugt, dass Stürmerstar Alexander Isak pünktlich zur Fußball-WM auf dem Weg zurück zu alter Klasse ist.

Schweden s Nationaltrainer Graham Potter ist überzeugt, dass Stürmerstar Alexander Isak pünktlich zur Fußball -WM auf dem Weg zurück zu alter Klasse ist. Der 26-jährige Isak hatte nach seinem Wechsel von Newcastle United zum FC Liverpool für die britische Rekordablösesumme von 125 Millionen Pfund mit Form- und Fitnessproblemen zu kämpfen.

In der Premier League kam Isak lediglich auf 14 Einsätze und drei Tore. Beim 5:1-Auftaktsieg Schwedens gegen Tunesien deutete Isak wieder seine Klasse an. Er erzielte einen Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. Potter sieht Isak als einen Spieler, der noch nicht an seinem absoluten Maximum angekommen ist, aber mit seiner Qualität Spiele trotzdem beeinflussen kann.

Isak genieße die Zeit im Kreis der Nationalmannschaft und spiele mit einem Lächeln im Gesicht. Trotz des furiosen Starts gegen Tunesien bremste Potter die Erwartungen. Er betonte, dass die Mannschaft noch in der Entwicklung ist und dass sie nur einen Schritt gemacht haben, aber noch ein Spiel bestritten haben. Isak wird in Schwedens zweitem Gruppenspiel in Houston gegen die Niederlande am Samstagabend (19.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) ins Duell mit Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk gehen





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