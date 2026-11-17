Alexander Isak kündigt an, sich ab dem 19. November komplett von der Außenwelt abzuschotten, um den Release von GTA 6 zu feiern. Der FC Liverpool Stürmer priorisiert das Spiel vor dem Ligaspiel am 22. November.

Der schwedische Fußball-Profi Alexander Isak hat eine klare Priorität für den 19. November gesetzt. An diesem Tag erscheint mit Grand Theft Auto 6 ( GTA 6) das mit großem Hype erwartete Videospiel. Der 27-jährige Stürmer von Liverpool kündigte in einem Interview an, sich ab diesem Datum komplett von der Außenwelt abzuschotten. Für die Zeit des Releases plant der Sportler, nahezu unerreikbaar zu sein, um das Spiel in vollen Zügen zu genießen.

Verpflichtungen und Zeitplan des Stürmers

Isak machte seine Pläne während einer Pressekonferenz mit der schwedischen Nationalmannschaft deutlich. Als Journalisten ihn nach seinen Vorstellungen für den Start von GTA 6 fragten, antwortete er trocken, dass es ab dem 19. November schwierig sein wird, ihn zu erreichen. Er werde sich komplett abschotten, was er als seinen Plan bestätigte. Dieses Verhalten zeigt, wie sehr er sich auf den Start des Spiels freut, das als einer der größten Momente in der Gaming-Industrie gilt.

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Dennoch kann Isak nicht monatelang in der fiktiven Welt von Vice City verschwinden. Bereits drei Tage nach dem Start des Spiels, am 22. November, steht für ihn und Liverpool die nächste sportliche Verpflichtung an. An diesem Datum trifft der FC Liverpool in der Premier League auf einen Gegner. Die kurze Zeitspanne zwischen dem Release und dem ersten Pflichtspiel erfordert vom Schweden also eine strenge Zeitplanung.

Hintergrund und Entwicklung von GTA 6

Rockstar Games veröffentlicht Grand Theft Auto 6 am 19. November für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Schauplatz der Handlung ist der fiktive US-Bundesstaat Leonida, der an Florida angelehnt ist, sowie die Metropole Vice City. Die Entwicklung des Spiels verlief nicht ohne Verzögerungen. Rockstar hatte den Release-Termin mehrfach verschoben und die Fans um Geduld für die zusätzlichen Monate gebeten.

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Die Entwickler begründeten die Verschiebungen damit, dass die Extra-Zeit für den notwendigen Feinschliff des Spiels benötigt wird. Isak hat seine Leidenschaft für Videospiele nicht erst seit kurzem. In einem früheren Gespräch mit Alan Shearer für die BBC-Sendung Football Daily erzählte der Stürmer, dass er seine freie Zeit zu Hause oft mit Videospielen und Fernsehen verbringt. Diese Hingabe zum Gaming ist also fest in seinem Alltag verankert.

Kontrast zwischen Gaming und Profisport

Die kurze Zeitspanne bis zum nächsten Spiel für Liverpool unterstreicht den Kontrast zwischen der virtuellen Welt und dem harten Alltag des Profisports. Während Isak sich am Wochenende vom realen Leben abkapselt, warten die Anforderungen der Premier League. Der 13-Jährige, der damals noch nicht an eine Karriere bei Liverpool denken konnte, steht heute vor der Tür des Nachfolgers.

13 Jahre später ist der nächste Teil der Reihe bereit für den Markt. Isaks Entscheidung, sich für das Spiel zu verbarrikadieren, zeigt seinen Ehrgeiz, auch in der Freizeit das Beste aus der Situation zu machen. Die Fans von Liverpool und der schwedischen Nationalmannschaft müssen daher in den nächsten Tagen mit reduzierter Erreichbarkeit ihres Stars rechnen, bis die Saisonaktivitäten wieder voll anspringen.