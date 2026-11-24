Alexander Klaws spricht im Interview über Weihnachten mit der Familie und seinen Tarzan-Abschied mit Sohn Lenny.

, 43, läutet die Adventszeit auch in diesem Jahr auf der Bühne ein. Mit "A very special Musical Christmas" verbindet der Sänger Weihnachtsklassiker mit den großen Musicalhits seiner Karriere, und das in doppelt so vielen Konzerten wie im Vorjahr.

Stationen sind unter anderem Köln , Bremen, Berlin, Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, München, Darmstadt, Hamburg und zum Abschluss Oberhausen. Hinter dem Sänger liegt ein bewegtes Jahr. Im Oktober verabschiedete er sich endgültig von seiner Paraderolle als Tarzan.

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Zuletzt stand dabei auch sein Sohn Lenny als kleiner Tarzan mit auf der Bühne.

"Dass wir das überhaupt zusammen erleben konnten, ist unglaublich und einer dieser Once-In-A-Lifetime-Momente", betont er im Interview mit "spot on news". Welches Weihnachtslied ihn sofort in Stimmung bringt, an welchem Familienritual er inzwischen manchmal zweifelt und was er sich für 2027 vorgenommen hat, verrät er im Gespräch. Mit "A very special Musical Christmas" gehen Sie auch 2026 auf Weihnachtstour. Was macht diese Konzerte für Sie persönlich so besonders?

Alexander Klaws: Die Weihnachtszeit ist genau die Zeit, in der man nach einem wilden Jahr, in dem unglaublich viel passiert ist, zum ersten Mal so richtig runterkommt. In der man endlich viel mehr Zeit mit der Familie verbringen kann, ohne den nächsten Termin oder das nächste ToDo ständig im Kopf zu haben.

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Das ist für uns Zuhause eigentlich die schönste Zeit im Jahr und ich habe das Glück, dass ich dieses Gefühl des Innehaltens und des Zusammenkommens gemeinsam mit meiner großartigen Band um einige Wochen verlängern und mit so vielen Menschen im Publikum teilen kann. Sie verbinden auf der Tour klassische Weihnachtslieder mit den großen Musicalhits Ihrer Karriere. Bei Instagram haben Sie die Fans nach Songwünschen gefragt. Nach welchen Kriterien wählen Sie die Songs aus?

Wir haben uns natürlich zunächst angeschaut, welche Songs am meisten genannt wurden und welche am meisten Reaktionen hervorgerufen haben. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch mit der Besetzung der Band umsetzbar sein. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl getroffen. Für mich ist es total schwierig, mich da auf eines festzulegen.

Aber wenn ich an die nächsten Wochen denke, wo man ja gerade erst so langsam reinkommt in das Weihnachtsgefühl, dann ist es "Driving Home for Christmas" vonJeden Freitag wirft unser Glam-WG-Team einen ganz persönlichen Blick auf die Woche mit den Stars - lesen Sie diese Storys exklusiv nur per Mail! Und gewinnen Sie als neue Abonnentin vielleicht ein Ticket für unseren ausverkauften Style Day im Dezember. Sie haben einmal scherzhaft gesagt, Ihre Weihnachtskonzerte könnten die neue "Kaisermania" werden.

Können Sie sich also vorstellen, daraus eine feste Tradition über viele Jahre zu machen? Definitiv, und wir arbeiten fleißig daran. Allein dieses Jahr spielen wir ja doppelt so viele Konzerte wie im Jahr davor und für die Tour 2027 kann man jetzt auch schon wieder Tickets kaufen – die wird nochmal größer. Sie sind beruflich gerade in der Adventszeit viel unterwegs.

Wie schaffen Sie es, trotz Tourstress selbst in Weihnachtsstimmung zu kommen? Nichts leichter als das mit so einer Weihnachtstour. Allerspätestens, wenn wir zum ersten Mal mit dem Publikum die deutschen Klassiker singen, bin ich komplett im Weihnachtsmodus. Und das darf ich dann jeden Tour-Tag aufs Neue verstärken.

Wie verbringen Sie Weihnachten in diesem Jahr mit Ihrer Frau und Ihren drei Söhnen? Gibt es feste Rituale, die auf keinen Fall fehlen dürfen? Wir haben vor vielen Jahren angefangen zu wichteln. Was auf der einen Seite ein großer Spaß ist, ist auf der anderen Seite, vor allem mit drei Kids zuhause, aber auch ein extremer Aufwand.

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Jeden Tag wieder kreativ sein und sich immer wieder was Neues einfallen lassen – manchmal zweifle ich daran, ob das so eine gute Idee war, auf diesen Trend aufzuspringen . Aber auch darüber hinaus: abends Musik anmachen und dazu tanzen, Monopoly oder Schach spielen – alles, was Spaß macht. Ihre Söhne sind in ganz unterschiedlichen Altersstufen. Wie erleben Sie die Vorfreude auf Weihnachten bei Ihren Kindern?

Alle mit ihren eigenen Schwerpunkten kann man so sagen. Der eine steht mehr auf Basteln, der andere entdeckt gerade Schach für sich – aber auch ein paar Stunden Rennsimulator wird es definitiv geben. Wie sieht es mit Geschenken in Ihrer Familie aus? Und womit kann man Ihnen selbst noch eine Freude machen?

Nach so einem Jahr merke ich immer, was mir am meisten fehlt – die Zeit. So kitschig das fast schon klingt, aber ich freue mich am meisten darüber, wenn man gemeinsame Zeit verschenkt. Ein ereignisreiches Jahr 2026 neigt sich dem Ende entgegen. Wenn Sie zurückblicken, was war für Sie persönlich der schönste Moment?

Das war glaube ich der, als ich zum ersten Mal mit meinem Sohn Lenny auf der Tarzan-Bühne stand. Wir haben zwar keine gemeinsame Szene, aber allein zu wissen, da unten spielt mein Sohn den kleinen Tarzan und ich schwinge hier gleich als sein älteres Ich in den Saal hinein, das war schon ganz besonders. Im Oktober haben Sie sich endgültig von Ihrer Paraderolle als Tarzan verabschiedet.

Wie emotional war dieser Abschied für Sie, gerade weil Sie zuletzt gemeinsam mit Ihrem Sohn Lenny auf der Bühne standen? Dass wir das überhaupt zusammen erleben konnten, ist unglaublich und einer dieser Once-In-A-Lifetime-Momente. In allererster Linie bin ich wahnsinnig stolz, dass er sich das von sich aus vorgenommen hat und dann auch so durchgezogen hat.

Und klar, die letzte Show war bittersüß, weil ich weiß, dass ich diese Rolle nicht mehr spielen werde und gleichzeitig war ich extrem dankbar für die Erfahrungen, die ich als Tarzan sammeln durfte. Und die Auftritte mit Lenny waren definitiv der krönende Abschluss davon. Was haben Sie sich für 2027 vorgenommen und was wünschen Sie sich und Ihrer Familie für das kommende Jahr?

Ein paar Dinge sind schon klar: Ich werde wieder den Winnetou spielen und darauf freue ich mich jetzt schon. Und im Winter geht es wie angedeutet wieder auf große Weihnachtstour. Und vielleicht ist 2027 ja das Jahr, in dem es endlich mal wieder neue Musik von mir gibt. Wir haben auf jeden Fall einige Ideen für das nächste Jahr. Ruhiger wird es definitiv nicht.