Für seine drei Söhne wird Alexander Klaws im Advent kreativ. Doch ein beliebter Weihnachtstrend bringt die Eltern ins Schwitzen.

erzählte der Sänger jetzt, wie er und seine Frau die Advents- und Weihnachtstage 2026 mit ihren drei Söhnen zu Hause gestalten. Ganz oben auf der Liste steht das Wichteln: Jeden Tag wartet auf die Kinder eine neue, kreative Überraschung.

Bei den Jungs sorgt das für leuchtende Augen, für die Eltern bedeutet es trotz aller Freude jede Menge Arbeit. Der Musicalstar nimmt die tägliche Suche nach Ideen aber mit Humor: "Manchmal frage ich mich schon, ob es wirklich eine gute Idee war, bei diesem Trend mitzumachen", lacht er. Dabei hat jeder der drei Jungs seine ganz eigene Art, sich auf das Fest einzustimmen. Einer der Söhne bastelt mit Begeisterung, ein anderer hat gerade das Schachspiel für sich entdeckt.

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Auch ein paar Stunden am Rennsimulator dürfen in der Weihnachtszeit nicht fehlen. Neben den kleinen Wichtelaktionen ist der Familie vor allem eines wichtig: Zeit miteinander. Abends legen sie deshalb gern Musik auf und tanzen ausgelassen.