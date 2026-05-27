Alexander Nübel: Keine Perspektive beim FC Bayern

Alexander Nübel hat keine Perspektive beim FC Bayern. Der Torwart-Trainer Michael Rechner hat ihm mitgeteilt, dass er in den Zukunftsplanungen des deutschen Rekordmeisters keine Rolle spiele. Nübel soll sich einen neuen Verein suchen.

Alexander Nübel , der 29-jährige Torwart , wollte am Wochenende nicht über seine Zukunft sprechen. Nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale in Berlin hatte er keine Lust auf Zukunft sfragen.

Als er das Olympiastadion kurz vor Mitternacht verließ, sagte er nur knapp: 'Heute nicht, tut mir leid!

' Die Leihe von Nübel endet im Sommer, nach drei Jahren trennen sich die Wege. Viele in Stuttgart hätten ihn gerne gehalten. Trainer Sebastian Hoeneß hatte im Laufe der Rückrunde intern signalisiert, dass er auch künftig mit Nübel arbeiten würde. Der Coach schätzt dessen Qualität - die der Keeper in den vergangenen Jahren auch auf internationaler Bühne unter Beweis gestellt hat.

Doch der VfB kann sich das Kauf-Paket aus Ablöse (Marktwert laut 'transfermarkt.de': zwölf Millionen Euro) und Gehalt (geschätzt mit allen Prämien bis zu elf Millionen Euro pro Saison) nicht leisten, Nübel ist schlicht zu teuer. Auch deshalb soll das Schwaben-Tor in der kommenden Saison, in der Stuttgart wieder in der Champions League an den Start gehen wird, Dennis Seimen hüten. Diese Entscheidung fällten die Stuttgart-Bosse Mitte Mai.

Seimen stammt aus der eigenen Jugend, war in dieser Spielzeit an den SC Paderborn ausgeliehen. Jetzt soll das Torwart-Talent beim VfB die Chance bekommen, den Schritt zum Bundesliga- und Königsklassen-Keeper zu machen. Für Nübel geht es deshalb zunächst zurück nach München. Doch auch beim FC Bayern hat der gebürtige Ostwestfale keine Perspektive.

Im Zuge eines Geheimtreffens auf halber Strecke zwischen München und Stuttgart teilte Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner Nübel kürzlich mit, dass er in den Zukunftsplanungen des deutschen Rekordmeisters trotz seines Vertrags bis 2029 plus Einjahres-Option überhaupt keine Rolle spiele. Mehr noch: Weil der FC Bayern mit Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich als Torwart-Trio in die nächste Saison gehen möchte, solle sich Nübel einen neuen Verein suchen. Ein Gespräch zwischen ihm und den Bayern-Bossen gab es bislang noch nicht.

Fest steht aber: Die Münchner wollen Nübel, der 2020 ablösefrei vom FC Schalke kam, in dieser Transferperiode von der Gehaltsliste streichen. Wie SPORT BILD erfuhr, sind nun auch potenzielle Käufer für den Torwart vorstellig geworden. Juventus Turin und Manchester City sind an Nübel interessiert. Kontakt zu seinem Management soll bereits aufgenommen worden sein.

Der FC Bayern soll sich eine Verkaufssumme zwischen zehn und 15 Millionen Euro vorstellen. Dass ein möglicher Wechsel aber schon zeitnah über die Bühne geht, gilt als ausgeschlossen.

Schließlich fliegt Nübel mit der deutschen Nationalmannschaft am 2. Juni zur Weltmeisterschaft in die USA. Den Nominierungsanruf bekam er am Vormittag des 20. Mai.

Damit informierte Julian Nagelsmann Nübel als einzigen VfB-Profi erst einen Tag vor der offiziellen Kader-Bekanntgabe über seine WM-Teilnahme. Seinen Stuttgarter Mannschaftskollegen Deniz Undav, Angelo Stiller und Jamie Leweling gab der Bundestrainer schon am späten Vormittag des 19. Mai kurz vor dem Mannschaftstraining des VfB Bescheid. Innerhalb des DFB soll noch diskutiert worden sein, ob das angespannte Verhältnis zwischen Neuer und Nübel bei der WM ein Risiko darstellen könnte.

Nach dem Pokalfinale jedenfalls gingen sich die beiden demonstrativ aus dem Weg. Als Neuer durch das Spalier der Stuttgarter ging, um den Pokal auf dem Sieger-Podest in Empfang zu nehmen, grüßte er VfB-Trainer Hoeneß fair und freundlich, klatschte mit ihm ab. Doch an Nübel, der direkt danebenstand, marschierte der Bayern-Kapitän vorbei, würdigte ihn keines Blickes. Schon beim Gang durch das Bayern-Spalier war die Distanz spürbar: Nübel hielt deutlich Abstand zu Manuel Neuer.

Ein kurzes Aufeinandertreffen - mehr nicht. In Herzogenaurach sehen sie sich bald wieder. Ab Mittwoch (27. Mai) startet dort die Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die WM.

Neuer geht als Stammtorwart ins Turnier, Baumann ist die Nummer zwei, Nübel die Nummer drei. Dazu stößt Urbig als Trainingskeeper. Beim FC Bayern hingegen dürfte es für Neuer und Nübel künftig kein Wiedersehen mehr im Alltag geben





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