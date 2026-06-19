Der FC Bayern steht vor einem Problem. Alexander Nübel, der deutsche Nationalspieler, steht auf dem Abstellgleis. Es gibt Gerüchte über einen Transfer in die Premier League, aber jetzt scheint es Interesse aus der türkischen Süper Lig zu geben.

Alexander Nübel steht beim FC Bayern auf dem Abstellgleis. Zuletzt gab es Gerüchte über einen Transfer in die Premier League , jetzt scheint es wohl Interesse aus der türkischen Süper Lig zu geben.

Der türkische Klub hat den Torhüter offenbar als Top-Transferziel festgelegt. Dabei sollen bereits erste Gespräche geführt worden sein - sowohl mit Vereins- als auch Spielerseite. Sollte allerdings eine Ablösesumme fordern, die deutlich über zehn Millionen Euro liegt. Nübel selbst ist offenbar offen für einen Wechsel, fokussiert sich aber derzeit auf andere Vereine.

Eine Zusage soll der 29-Jährige aber noch keinem Klub gegeben haben. Das Problem: Der 29-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2029 beim deutschen Rekordmeister, pro Jahr soll er rund elf Millionen Euro verdienen. Dass ein potenzieller Abnehmer dieses Gehalt für den deutschen Nationalspieler zahlt, scheint sehr unwahrscheinlich. Nübel kam ursprünglich als potenzieller Neuer-Nachfolger an die Säbener Straße.

Nach vier Einsätzen in seiner Debütsaison 2020/21 folgten insgesamt zwei Leihstationen über fünf Jahre





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Nübel FC Bayern Transfer Premier League Süper Lig

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Gefragt - Gejagt' zurück auf dem Bildschirm: Alexander Bommes' kulinarischer FehltrittDie Quizshow 'Gefragt - Gejagt' ist zurück auf dem Bildschirm und hat das Vorabendquiz 'Wer weiß denn sowas?' in der ARD abgelöst. Moderator Alexander Bommes ist erneut dabei, doch seine Antworten sind nicht immer sattelfest. Bei einer Frage zum Thema italienisches Salatdressing lag er completely daneben. Maren Schrader hatte jedoch den richtigen Riecher und beantwortete die Frage korrekt. Bommes versuchte sie davon zu überzeugen, dass Senf in ein italienisches Dressing gehört, doch Schrader blieb bei ihrer Entscheidung. Jägerin Adriane Rickel stimmte Schrader zu, doch die korrekte Antwort war Senf. Neueste Folgen von 'Gefragt - Gejagt' werden derzeit werktags um 18 Uhr in der ARD ausgestrahlt, bevor im Herbst wieder das Rateteam von 'Wer weiß denn sowas?' übernimmt. Eine Ausstrahlung beider Quizze wie im vergangenen Jahr wird es nicht mehr geben.

Read more »

Alexander Bommes: Von Handballer zum TV-Star - seine beeindruckende KarriereAlexander Bommes, einer der erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands, hat eine beeindruckende Karriere als Handballer hinter sich. Bevor er im Fernsehen bekannt wurde, spielte er in seiner Heimat beim TSV Altenholz und schaffte es schließlich in die 2. Bundesliga. 1999 wechselte er zum TSV Bayer Dormagen und stieg damit in die Handball-Bundesliga auf. Doch sein Durchbruch als Moderator kam erst später, als er 2007 sein Jurastudium aufnahm und ein Volontariat beim NDR begann. Seitdem hat er sich sowohl äußerlich als auch beruflich stark verändert und ist heute vor allem durch seine Shows 'Gefragt - Gejagt' und 'Tietjen und Bommes' bekannt.

Read more »

Alexander Straus verlässt nach einem Jahr Angel City FC in Los AngelesDer norwegische Trainer Alexander Straus hat den amerikanischen Frauenfußballclub Angel City FC nach nur einem Jahr verlassen. Der Klub gab die Trennung bekannt, obwohl Straus zuvor drei deutsche Meisterschaften und einen DFB-Pokal mit dem FC Bayern München gewonnen hatte. Aktuell belegt Angel City den zwölften Platz in der NWSL.

Read more »

Cooler Sieg in der Hitze von Halle: Alexander Zverev steht im ViertelfinaleDer French-Open-Sieger konnte sich in zwei Sätzen gegen den Karlsruher Yannick Hanfmann durchsetzen. Nach dem Spiel gab es viel Jubel für den 29-Jährigen.

Read more »