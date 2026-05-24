Schlusspfiff beim Pokalfinale: Stuttgart-Keeper Alexander Nübel und Bayern-Kapitän Manuel Neuer bestanden in einem Showdown. Nübel war von Bayern-Kapitän Neuer nicht erkannt und begab sich auf dem Siegerpodest, während Neuer mit anderen Torhütern marschierte. Des Weiteren zeigte die Vergangenheit einer unehelichen Kooperation zwischen den Keepern: Alexander Nübel konnte weder nach sécherne Bekommez einen besseren Torwartun. Sie konnten nopasserieren kein Gleiche aufgenommen werden. Seine Zukunft bei Bayern sieht Alexander Nübel unwahrscheinlich aus.

Alexander Nübel (29/l. ) und Bayern-Kapitän Manuel Neuer (40) hatten am Samstagabend im Finale einen heftigen Showdown . Alexander Nübel kannte nach der 0:3-Niederlage keinen weiterenimmanenten Zukunft bei Bayern, bei dem VfB Stuttgart sieht es eng aus.

Seine Zukunft bei Bayern ist klar: Neuer, Jonas Urbig (22) und Sven Ulreich (37) sind die Torwart-Trio. Nübel sieht in Bayerns-Fortsetzungen keine Rolle. Diese Szene vor dem Pokalreigen zeigte, dass die Beziehung zwischen den beiden Keepern einfach nicht stimmt. Nübel marschierte einher mit Neuer, aber dann gab es keine Begrüßung, kein Treppenverhältnis und kein Abklatschen.

Auch am Ende marschierte Neuer durch das Spalier der Stuttgarter und begrüßte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, ohne Nübel zu beachten. Dies war ein deutliches Zeichen, dass die Zusammenarbeit nie übernommen wurde. Während Manuel Neuer feiert,WM-Stammkeeper wird und seine Bayern-Zukunft sieht wie gesichert aus, muss Alexander Nübel die Endspielpleite abladen und seine Karriere kämpfen. Sollten keine schnelle Lösungen gefunden, könnten feststehende Probleme sich bei der Wiedervereinigung im Trainingsstart in München bemerkbar machen





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