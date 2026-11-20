HSV-Starschüler Alexander Røssing-Lelesiit erhält erste Berufung für Norwegens U21-Nationalmannschaft. Der 19-jährige Linksfuß überzeugt Trainer und Fans nach seiner Verletzungsrückkehr.

Alexander Røssing-Lelesiit, ein 19-jähriger Flügelstürmer und HSV-Akademiespieler, hat seine bisherigen sportlichen Prioritäten kurzfristig neu definiert. Ursprünglich stand für den norwegischen Talenten zu Beginn dieser Woche die Absolvierung seiner Psychologie-Abschlussprüfung für sein norwegisches Abitur auf dem Plan. Diese akademische Herausforderung musste jedoch vorübergehend beiseitegeschoben werden, da er die erstmalige Einladung in die norwegische U21-Nationalmannschaft erhielt, die er als unverzichtbare Chance für seine berufliche Laufbahn interpretierte.

Schnelles Debüt nach langer Verletzungspause

Die berufliche Wende erfolgte in rekordverdächtiger Geschwindigkeit. Bereits vier Wochen nach seiner Rückkehr auf das Platzgeschehen für den Hamburger Sport-Verein folgte die Nominierung. Røssing-Lelesiit hatte neun Monate lang mit einer schwerwiegenden Syndesmose-Riss-Verletzung zu kämpfen, die ihn nahezu komplett von den Wettbewerben ausschloss. Sein Comeback markierte den Startpunkt für eine rasante Aufholkur, die ihn nun auf die internationale Bühne katapultiert.

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Bei seinem Pflichtdebüt im Freundschaftsspiel gegen die Auswahlmannschaft Polens, das mit einem Ergebnis von 0:2 endete, wurde er als Einwechselspieler eingesetzt. Im darauffolgenden Testmatch gegen Portugal, welches mit 0:1 verloren ging, schaffte der Rechtsfuß den Sprung in die erste Mannschaftsformation und absolvierte insgesamt 30 Minuten Spielfeldzeit. Diese Minuten waren der direkte Beweis für seine fitness und technische Tauglichkeit nach der langen Pause.

Langfristige Ziele und Vorbilder in der Nationalmannschaft

Røssing-Lelesiit hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, die weit über die aktuelle U21-Nominierung hinausgehen. Er richtet seinen Blick nun auf die Herren-Auswahl Norwegens und das dortige Umfeld um den Superstar Erling Haaland, der aktuell beim Manchester City unter Vertrag steht. Für den Teenager ist die Performance seiner größeren Vorbilder auf der Weltbühne ein enormer Motivationsfaktor, um selbst Teil dieser aufstrebenden norwegischen Fußball-Dynastie zu werden.

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Im kommenden Sommer wartet mit der Europameisterschaft in Serbien und Albanien die nächste große Herausforderung für die Junioren-Nationalmannschaft. Das Team möchte an die historischen Erfolge der Vorgängerrunde anknüpfen, unter deren Führung Haaland und Co. das Viertelfinale der Weltmeisterschaft erreichten. Røssing-Lelesiit betont, dass diese Erfolge zeigen, wie möglich es ist, mit Norwegen auf der großen internationalen Bühne zu performen.

Mentorale Unterstützung durch Antonio Nusa

Ein wichtiger Faktor in dieser Entwicklungsphase ist der direkte Draht zu Landsmann Antonio Nusa, einem 21-jährigen Flügelstar, der aktuell für RB Leipzig aufläuft. Nusa hat in der aktuellen Saison beeindruckende 14 Scorer-Punkte für seinen deutschen Klub erzielt und gilt als eines der herausragenden Talente im europäischen Nachwuchs. Røssing-Lelesiit sieht in Nusa ein Exempel und möchte in wenigen Jahren auf genau demselben Level stehen wie sein Mentor.

Die beiden Spieler stehen bereits in regem Kontakt, wobei ihre Verbindung auch persönliche Wurzeln hat. Røssing-Lelesiit besuchte mit dem besten Freund von Nusa eine Schule in Norwegen. Im November 2025 trafen beide beim Spiel in Leipzig erneut aufeinander, was den Austausch zwischen den Talenten förderte. Røssing-Lelesiit beschreibt Nusa als Ausnahmetalent, von dem er viel lernen kann, und bestätigt, dass Nusa auf Fragen bereitwillig Antwort gibt.

Reife durch Rückschlag und Ausblick auf das Nordderby

Die lange Verletzungspause hinterließ nicht nur physische, sondern auch mentale Spuren, die der Spieler nun positiv verarbeitet. Trainer und Vereinsbosse bescheinigen ihm, dass er deutlich reifer auftritt als vor dem Ausfall. Die neun Monate Inaktivität haben seine Denkweise verändert, was ihm geholfen hat, eine gesündere Balance zu finden. Er kennt seine Stärken besser und wurde ermutigt, diese ohne Angst auszunutzen.

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Auch die Arbeit im Kraftraum trug maßgeblich zu seiner Durchsetzungsfähigkeit bei. Auf dem Platz zeigte er, dass er sich in Dribblings traut und diese Fähigkeit weiterentwickelt. Nun richtet sich seine Aufmerksamkeit sofort auf den nächsten großen Vereinshöhepunkt. Er wünscht sich am liebsten bereits am kommenden Sonntag im Nordderby gegen Werder Bremen zum Einsatz, welches um 17.30 Uhr auf DAZN übertragen wird.