Der Österreicher Alexander Rončević hat als erster Athlet die 52-Minuten-Grenze im Pro-Hyrox durchbrochen. Lesen Sie mehr über seine Rekordsiege und die Karriere des Wieners.

Der Wiener Alexander Rončević hat sich als erster Athlet der Welt die Ehre gesichert, den Pro-Hyrox-Wettkampf in unter 52 Minuten zu absolvieren. Mit einer Zeit von 51:59 Minuten bei der Warsaw Major im April 2026 etablierte der ehemalige Grundschullehrer und Leistungsschwimmer einen neuen globalen Standard in dieser hochintensiven Disziplin. Diese Leistung festigt seinen Status als dominierendster Athlet, den das Trend-Sport-Feld bisher gesehen hat.

Athletische Herkunft und Weg zum Hyrox

Rončevićs sportlicher Werdegang begann nicht im Fitnessstudio, sondern auf der Schwimmstrecke. Als Jugendlicher war er im Leistungsschwimmen aktiv, wobei sich seine Spezialität auf das Brustschwimmen konzentrierte. Seine Leistungen waren auf nationaler Ebene hochrangig, was sich in einem zweiten Platz bei den österreichischen Staatsmeisterschaften und einem Sieg bei den Austrian Junior Nationals widerspiegelte. Nach dem Ende seiner professionellen Schwimmkarriere suchte der heute 27-jährige Wiener nach einer neuen, ebenso fordernden sportlichen Herausforderung.

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Im Jahr 2018 stieß Rončević zufällig auf die damals noch wenig bekannte Sportart Hyrox. Diese Entscheidung markierte den Wendepunkt seiner Karriere. In den folgenden Jahren entwickelte er sich zu einer globalen Größe in dieser Nische, stand insgesamt fünfmal bei einer Weltmeisterschaft auf dem Podium. Dieser schrittweise Aufstieg führte schließlich zum Durchbruch, der ihn von einem talentierten Laien zu einem der gefürchtetsten Konkurrenten im internationalen Feld machte.

Chronologie der historischen Rekorde

Der definitive Durchbruch gelang Rončević bei der Hyrox-Weltmeisterschaft im Juni 2024 in Nizza, wo er den Titel im Einzelwettkampf gewann. Dieser Sieg war der Auslöser für eine ununterbrochene Serie von Rekordeinstellungen. Zuvor hatte er bereits mit seinem Partner Tim Wenisch, ebenfalls 27 Jahre alt, den Weltrekord im Men's Pro Doubles bei den EMEA Championships in London gebrochen. Das Duo benötigte dafür lediglich 47:40 Minuten, um das Ziel zu erreichen.

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Nur einen Monat nach dem Sieg in Nizza und nach der Aufstellung des Doppels-Weltrekords folgte der Solorekord. Bei der Warsaw Major im April 2026 lief Rončević allein und beendete den Wettbewerb mit einer Zeit von 51:59 Minuten. Diese Marke macht ihn zum ersten Athleten in der Geschichte der Kategorie Pro-Hyrox, der unter der 52-Minuten-Marke verbleibt. Diese Leistung zementierte den Mythos, dass er der schnellste Hyrox-Athlet der Welt ist.

Team-Dynamik und aktuelle Herausforderungen

Trotz seiner dominanten Sololeistungen zeigt das Duo Rončević und Wenisch weiterhin eine überlegene Präsenz im Doppelfeld. Bei der Veranstaltung in Stockholm im Juni 2026 war die Lage für den Favoriten im Einzelwettkampf gemischt, wo er den sechsten Platz belegte. Im Gegensatz dazu krönte sich das Duo zum Doubles-Elite-Weltmeister mit einer Zeit von 48:57 Minuten.

Zusammen gelten Tim Wenisch und Alexander Rončević als das stärkste Hyrox-Doppel der Welt. Ihre Kombination aus individueller Geschwindigkeit und synchronisierter Teamleistung macht sie zu einem unschlagbaren Faktor in den internationalen Meisterschaften. Die Konstanz ihrer Leistungen in verschiedenen Disziplinen unterstreicht ihre herausragende physische Anpassungsfähigkeit und ihre strategische Überlegenheit im Vergleich zum restlichen Feld.

Ausbildung, Training und mentale Stärke

Die Grundlage für diese sportliche Dominanz liegt in Rončevićs früherer Karriere und seiner heutigen Ausbildungsstruktur. Er arbeitete als Grundschullehrer und bringt diese Pädagogik in die mentale Disziplin ein. Die Vorteile, die er aus dem Schwimmen mitnimmt, sind laut eigenen Angaben Disziplin, Durchhaltevermögen und Wettkampfhärte. Diese Attribute sind entscheidend, um die extremen physischen Anforderungen des Hyrox zu bewältigen.

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Seine mentale Vorbereitung wird durch den Coach Tiago Lousa professionalisiert. Gesponsert wird der Athlet von der Marke On, die seine Laufschuhe und Trainingsausrüstung bereitstellt. Rončević beschreibt die körperliche Belastung als extrem, indem er feststellt, dass man Muskelkater im gesamten Körper erfährt. Trotzdem hat der Wiener in der Sportart Hyrox seinen optimalen Platz gefunden und positioniert sich dabei konsequent an der Spitze der globalen Ranks.