Chemie-Trainer Alexander Schmidt erhält nach einer Diskussion mit Schiedsrichter Johannes Drößler die Platzverweise. Er wird im nächsten Spiel in Babelsberg fehlen.

Der Cheftrainer von Chemie Traktor, Alexander Schmidt, muss in der kommenden Partie gegen Babelsberg auf die Tribüne verzichten. Die Sperre resultiert aus einer direkten roten Karte, die Schiedsrichter Johannes Drößler ihm nach dem Ende des Spiels zeigte. Der 30-jährige Schiri aus Gotha ahndete damit anhaltende Proteste des Trainers, die auf eine vorherige Gelbe Karte folgten.

Kritik an Verwarnung gegen Lorenz Hollenbach

Der Konflikt nahm bereits während der laufenden Zeit seinen Lauf. Alexander Schmidt erhielt zuvor eine Gelbe Karte, weil er sich heftig über eine Verwarnung seines Spielers Lorenz Hollenbach auflehnte. Hollenbach war zuvor mit dem Torwart von Hertha BSC in eine Körperkontakt-Situation geraten. Schmidt sah in der Reaktion des Schiedsrichters eine massive Fehleinschätzung. Er argumentierte, dass das Verhalten des Spielers nicht mit einer Rote-Karte-Reaktion oder einer individuellen Gelben Karte zu rechtfertigen sei.

Also read „Zu viel Manipulation der Schiedsrichter“: Baumann-Abrechnung – auch Lemperle bekommt sein Fett weg

Unversöhnliche Debatte nach der Pfeife

Die Situation eskalierte, als das Spiel beendet war. Schmidt suchte das Gespräch mit Johannes Drößler, um sein Unverständnis über die frühere Entscheidung aus der Partie zu äußern. Dabei kam es zu einer hitzigen Aussprache, die von der vierten Official nicht geduldet wurde. Schmidt gab an, dass der Schiri nur auf einen Anlass gewartet habe, um ihn des Platzes zu verweisen. Die Begründung für die zweite Gelbe Karte sei ihm nicht schlüssig vorgelegt worden.

Trainer Schmidt bezeichnet Entscheidung als Witz

In einem Statement gegenüber Ostsport.TV blieb Alexander Schmidt bei seiner scharfen Linie. Er bezeichnete die gelbe Karte, die zu seiner Sperre führte, als absolut unberechtigt. Laut seinem Statement hätte das Schiedsgericht auch mit Worten auskommen können, die keine fünf Minuten Unterbrechung der Spielzeit verursacht hätten. Die Entscheidung basierte auf einem Zuruf des Linienrichters, was für den Trainer nicht korrekt war und die Grundlage für die weitere Diskussion bildete.

Advertisement

Keine schlüssige Antwort des Schiedsrichters

Die Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Schiedsgericht dauerten auch nach der offiziellen Verwarnung an. Schmidt forderte eine Erklärung, warum er die Gelbe Karte erhielt und welches Vergehen genau geahndet wurde. Der Schiedsrichter Johannes Drößler habe auf diese Fragen keine klare Antwort gegeben, berichtete Schmidt. Stattdessen habe man sich im Innern der Kabine oder im Mischbereich weiter unterhalten, ohne eine klare Rechtsgrundlage zu benennen. Schmidt ordnete das gesamte Geschehen als absurden Vorgang ein.

Auswirkungen auf das Team in Babelsberg

Für die sportliche Zukunft von Chemie Traktor bedeutet dies einen personellen Engpass in der Führung. Alexander Schmidt kann das nächste Heimspiel im Stadion Am Babelsberg nicht an der Seitenlinie gestalten. Die Sperre gilt als unausweichliche Konsequenz der roten Karte, die der Schiedsrichter verhängte. Der Verein muss nun ohne seinen erfahrenen Trainer in die nächste Partie gehen, während die Diskussion um die Einordnung der Szene beim Schiedsgericht wahrscheinlich weitergehen wird.